Deutschland gegen Ungarn in der Nations League: Übertragung, Termin und Bilanz

Deutschland und Ungarn treffen in der Nations League aufeinander. Alles rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Bilanz gibt es hier.

Seit dem 1. Juni 2022 läuft die neue Nations-League-Saison. Im Spielplan der Nations League 2022/23 gehört Deutschland zu Gruppe 3 mit Italien, England und Ungarn. Als Nächstes steht ein Spiel gegen Ungarn an. Die Übertragung der Nations League übernehmen die Sender ZDF, ARD und RTL. Auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN überträgt Spiele. Bisher konnten nur Portugal (Saison 2018/2019) und Frankreich (Saison 2020/2021) den Titel gewinnen.

Möchten Sie gerne mehr zum Spiel zwischen Deutschland und Ungarn erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Live im Free-TV oder Stream? Wann ist der Termin? Wie ist die bisherige Bilanz? Bleiben Sie dran, denn wir haben die Details.

Übertragung heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in der Nations League?

Die Spiele mit deutscher Beteiligung in der UEFA Nations League werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern, also ZDF und ARD, und zum Teil von RTL übertragen. Das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn wird vom Sender ZDF live übertragen. Parallel kann das Spiel auch im Stream mitverfolgt werden. Die Übertragung beginnt am Spieltag um 20.15 Uhr. Jochen Breyer steht am Spielfeldrand bereit, Bela Rethy führt durch das Spiel.

Termin: Wann findet das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in der Nations League statt?

Am heutigen Freitag, dem 23. September 2022, treffen die Deutschen und die Ungarn aufeinander. Das Spiel wird in Deutschland ausgetragen, nämlich in der Leipziger Arena. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Hier haben wir eine Übersicht für Sie:

Spiel: Deutschland gegen Ungarn , UEFA Nations League

gegen , Termin : 23. September 2022

: 23. September 2022 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Arena Leipzig

Arena Übertragung: ZDF (Free-TV und Stream)

Nations League: Deutschland - Ungarn: Bisherige Bilanz

Nach vier Spieltagen liegt Deutschland auf Tabellenplatz Zwei, hinter Ungarn. Bisher konnte das Team um Hansi Flick nur einen Sieg und drei Unentschieden holen. Deutschland liegt mit sechs Punkten allerdings nur einen Punkt hinter den Ungarn, die bisher sieben Punkte auf ihrem Konto haben. Ungarn holte bisher zwei Siege, ein Unentschieden und musste eine Niederlage einstecken.

Deutschland und Ungarn treffen in diesem Spiel nicht das erste Mal aufeinander. Auch in diesem Jahr spielten die beiden Teams bereits gegeneinander. In der Nations League Gruppenphase am 11. Juni 2022 haben sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Auch in der EM-Gruppenphase 2021 am 23. Juni war nur ein Remis für beide Teams drin. Das Spiel ging 2:2 unentschieden aus.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Ergebnissen der Nations League 2022/2023:

Deutschland:

1. Spieltag: Italien - Deutschland : 1:1

- : 1:1 2. Spieltag: Deutschland - England 1:1

- 1:1 3. Spieltag: Ungarn - Deutschland : 1:1

- : 1:1 4. Spieltag: Deutschland - Italien : 5:2

Ungarn: