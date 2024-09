Deutschland vs. Ungarn live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 2024/25

Die vierte Ausgabe der UEFA Nations League begann am 8. Februar 2024 mit der Auslosung der Ligaphase in Paris. Die Spiele werden jetzt im Herbst 2024 ausgetragen, die Endrunde ist aktuell für Juni 2025 geplant. Aber wie genau funktioniert die Nations League? Die 54 Mitgliedsverbände der UEFA wurden basierend auf den Ergebnissen des letzten Jahres in vier Ligen eingeteilt. Die erste Auslosung bestimmte dann wiederum vier Gruppen pro Liga. Jede Mannschaft muss dann gegen alle ihre Gruppengegner ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel absolvieren. Die besten Teams kommen weiter in die Endrunde. Der erste Spieltag wird vom 5. - bis zum 7. September 2024 ausgespielt. Dazu gehört auch die erste deutsche Partie gegen Ungarn. Wann genau findet das Spiel statt? Wo wird die Nations League im TV und Stream übertragen und wie ist die Bilanz der beiden Teams? Alle wichtigen Infos zum Match gibt es hier.

Deutschland vs. Ungarn in der Nations League: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Partie am 1. Spieltag der Nations League Deutschland gegen Ungarn findet am 7. September 2024 statt. Anpfiff der Partie in Düsseldorf ist um 20.45 Uhr. Die Merkur Spiel-Arena war 2024 ebenfalls Spielort der Europameisterschaft und bietet Platz für rund 54.600 Menschen, 44.000 davon sind Sitzplätze und etwa 10.000 Stehplätze. Der Einlass beginnt um 18.45 Uhr.

Übertragung Deutschland gegen Ungarn: Nations League live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Nations League 2024/25 übernehmen DAZN, ARD, ZDF und RTL. Wer wirklich alle Spiele der Nations League live verfolgen möchte, muss auf ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN zurückgreifen. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung laufen jedoch im Free-TV. Abwechselnd übertragen ARD, ZDF und RTL die Partien live im linearen TV-Programm. Der erste Spieltag mit der Partie Deutschland gegen Ungarn wird im ZDF gezeigt. Die Übertragung startet eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Im Anschluss gibt es außerdem eine Analyse, Interviews und Berichte von weiteren Spielen. Bis 23.30 Uhr werden die Zuschauer und Zuschauerinnen mit Infos zur Partie versorgt. Kommentiert wird das Match von Oliver Schmidt. Er ist deutscher Reporter und Redakteur in der Hauptredaktion Sport beim ZDF.

Hier finden Sie erneut alle Details zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Ungarn, 1. Spieltag, Ligaphase, Nations League 24/25

Datum: 7. September 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF

Deutschland - Ungarn in der Nations League: Bilanz der Teams

Erst kürzlich trafen die beiden Mannschaften bei der Europameisterschaft 2024 aufeinander. Im Spiel am 19. Juni 2024 konnte sich die deutsche Elf klar mit 2:0 durchsetzen. Auch sonst konnte Deutschland bei der Heim-EM eine gute Leistung abliefern. Das Team schaffte es bis ins Viertelfinale, wo sie sich in der Verlängerung mit 1:2 gegen Spanien geschlagen geben mussten. Trotz allem ist das ein gutes Ergebnis. Ungarn hingegen musste sich bereits nach der Gruppenphase aus dem Turnier verabschieden. Mit nur einem Sieg, zwei Niederlagen und 3 Punkten auf dem Konto fuhr das Team wieder nach Hause.

Jetzt treffen beide Teams in der Nations League erneut aufeinander und bei der letzten Begegnung in der NL im Jahr 2022 gewann Ungarn tatsächlich mit 1:0 gegen die deutsche Mannschaft. Deutschland mag also aktuell einen leichten Vorteil und die Unterstützung der heimischen Fans im Rücken haben, unterschätzen sollte man den Gegner jedoch trotzdem nicht. (lob)