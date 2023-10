USA - Deutschland live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Länderspiel-Übertragung

USA - Deutschland lautet heute das erste Länderspiel unter Julian Nagelsmann. Hier erfahren Sie alle Infos zur Partie und der Übertragung im Free-TV und Stream.

Das Spiel Deutschland gegen die USA kann vermutlich als eine Art fußballerischer Neustart und erster Schritt auf dem restlichen Weg bis zur heimischen Europameisterschaft 2024 betrachtet werden. Schließlich ist dieser Test die erste Partie mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Gleichzeitig kritisierten bereits zu Saisonbeginn einige DFB-Spieler die Auslandsreise im eng getakteten Vereinsspielplan. Somit steht das Länderspiel der DFB-Elf im Oktober unter mehreren interessanten Vorzeichen. Ein weiterer Sieg nach dem guten Spiel gegen Frankreich würde nichtsdestotrotz eine Steigerung der Moral für Fußball-Deutschland bedeuten.

Doch wann genau findet das Länderspiel Deutschland - USA statt? Wo wird das Spiel im Fernsehen übertragen? Die Antworten auf diese Fragen erhalten Sie im Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

USA gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist Anpfiff?

Bis zur Heim-EM in Deutschland ist es noch ein bisschen hin. Diese beginnt im kommenden Sommer am 14. Juni 2024. Dennoch laufen die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft natürlich auf Hochtouren. Die nächsten Länderspiele der DFB-Elf werden zeigen, ob das Team für das Turnier bereit ist.

Der Termin der Partie wurde für Samstag, 14. Oktober 2023, festgelegt. Anpfiff ist um 21 Uhr zu deutscher Zeit.

USA - Deutschland: Übertragung des Länderspiels heute live im Free-TV und Stream

Fußballfans sind es schon seit vielen Jahren gewohnt, dass die Übertragungsrechte für europäische Spiele auf verschiedene Anbieter verteilt werden. Das bedeutet oft verschiede Abos mit hohen Kosten. Länderspiele sind jedoch in der Regel im Free-TV zu sehen, so auch das DFB-Testspiel gegen die USA, das live auf RTL ausgestrahlt wird.

Auch eine Übertragung im Stream bietet RTL an. Auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ wird das deutsche Länderspiel der Männer gegen die USA ebenfalls live gezeigt. Hier ist noch einmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten rund um das Länderspiel USA - Deutschland:

Spiel: USA - Deutschland , Testspiel

- , Testspiel Datum: Samstag, 14. Oktober 2023

Samstag, 14. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Rentschler Field , Hartford ( USA )

Rentschler , Hartford ( ) Übertragung im Free-TV: RTL , Übertragung ab 20.15 Uhr

, Übertragung ab 20.15 Uhr Übertragung im Stream: RTL +

USA vs. Deutschland: Bilanz der Partie

Bereits zwölf Mal standen sich Deutschland und die USA auf dem Fußballfeld gegenüber. Laut fussballdaten.de hat die deutsche Nationalelf dabei bislang in den meisten Fällen die Oberhand behalten können. Acht von zwölf Partien gewann Deutschland. Die USA haben vier der Duelle gewinnen können, womit es bislang noch nie ein Unentschieden zwischen beiden Nationalteams gab.

Bei den zwölf Spielen hat Deutschland auch mehr Tore als die US-Gegner geschossen, nämlich ganze 30 Stück. Bei den Amerikanern stehen 17 Treffer gegen Deutschland auf dem Papier. Die letzten Duelle sind allerdings bereits eine Weile her. 2015 trafen die Teams bei einem Testspiel aufeinander, mit einem 2:1 Endergebnis für die USA. Zuvor konnte Deutschland sich 2014 in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Brasilien mit 1:0 durchsetzen.