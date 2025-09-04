Deutschlands Basketballer reisen als Favoriten weiter: Das sind die wichtigsten Akteure

“Es ist jedes Mal wie ein Urlaubs- oder Männertrip, und wir haben das Glück: Wir können Basketball dabei spielen”. So spricht Daniel Theis über die Sommer mit der Nationalmannschaft. Theis ist mit 33 Jahren der Älteste im Team und schwärmt so von diesen Sommern, weil die Reisegruppe seit Jahren ähnlich ist, aus Freunden besteht und Erfolge feiert. Jedes Jahr gondelt die Gruppe an ein anderes Fleckchen des Globus, das vielen Urlaubern nicht einfiele. Vor zwei Jahren war Okinawa, das „Hawaii Japans“, der paradiesische Start in die Weltmeisterschaft. Nach drei Wochen fand die WM-Pauschalreise ihren Abschluss auf den Philippinen mit dem „Wunder von Manila“: Weltmeistertitel all inclusive sozusagen. Heuer begann die Reise in der „Sauna-Hauptstadt der Welt”. Diesen Titel verlieh die Internationale Sauna-Gesellschaft Tampere, weil es dort mehr als 70 öffentliche Saunen gibt. Sauna-City soll nur der Zwischenhalt gewesen sein auf dem Weg zum EM-Titel. Denn aus der Gruppenphase hat Deutschland mit fünf Siegen und ohne Pleite ausgecheckt. Das gelang den deutschen Basketballern noch nie. Mit Platz eins der Gruppe B buchten sie als nächsten Gegner Portugal. Die Portugiesen sind 56. der FIBA-Weltrangliste und dürften leicht abzufertigen sein im Achtelfinale an diesem Samstag (Spielbeginn: 14.15 Uhr). Alle Partien der Finalrunde steigen in Riga. Höchste Eisenbahn, die Reisegruppe genauer vorzustellen.

Der Reiseleiter Alex Mumbru hat noch kein Spiel bei dieser EM gecoacht, denn der Cheftrainer erholt sich allmählich von einem ungeplanten Aufenthalt in der Uniklinik von Tampere. Dahin musste ihn der Notarzt bringen, weil Mumbru kurz vor Turnierbeginn heftige Bauchschmerzen plagten. Inzwischen ist der Spanier aus der Klinik entlassen. Am Dienstag sagte er am Rande eines Medientermins im Mannschaftshotel, es gehe ihm täglich besser. Dabei merkte man Mumbru an, dass er einige Kilo abgenommen hat und noch schwach wirkt. Wann er wieder an der Seitenlinie steht, ist offen.

Der Aushilfs-Reiseleiter Alan Ibrahimagic vertritt seinen Chef. Bislang kennt man Ibrahimagic als erfolgreichen Jugendtrainer. So gewann er zuletzt EM-Gold mit der deutschen U18 und WM-Silber mit der U19. Der Berliner genießt hohen Respekt in der Gruppe, weil er viele Spieler seit der Jugend kennt und seine Aufgabe seriös erledigt.

Da Silva ist der Überflieger in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Der Überflieger Tristan da Silva erlebt seinen ersten Sommer mit der A-Nationalmannschaft. Der gebürtige Münchner ist die erste Wahl von der Ersatzbank und übernimmt auf dem Flügel immer wieder die Rolle von Deutschlands Bestem, Franz Wagner, wenn der einen Kurzurlaub auf der Bank braucht. Da Silva netzt seine Drei-Punkte-Würfe mit 42 Prozent sicher ein, besticht mit Tempo im Schnellangriff und Zug zum Korb. Wagner und da Silva spielen auch sonst im selben Team, bei den Orlando Magic in der NBA. Dort musste da Silva in seiner ersten Profisaison auf Auswärtsreisen einen regenbogenfarbenen Rucksack mit einem weißen Einhorn darauf schleppen. Dieses besondere Gepäckstück hatte er Franz Wagner zu verdanken. Da Silva nahm es sportlich und sagte: „Franz kann mich ruhig knechten.“ Die beiden sind befreundet, und in der Nationalmannschaft gebe es solche Späße für Neulinge nicht. „Aber ich habe schon Happy Birthday angestimmt und alle haben mitgesungen.“ Geburtstag hatte übrigens am Tag des Eröffnungsspiels gegen Montenegro: Franz Wagner. Der muss bei der EM ohne seinen Bruder Moritz auskommen.

Der Animateur Moritz Wagner ist noch vom Sport befreit, weil er sich nach einem Kreuzbandriss zurück aufs Parkett schuftet. Auch wenn der Ältere der Wagner-Brüder in den USA ist, kann man ihm kaum entgehen: Als Fernsehexperte und Podcast-Host gibt er seinen mal süßen, mal mittelscharfen Senf zu den Auftritten der Deutschen ab.

Schröder geht als Führungsfigur voran

Der Kapitän Dennis Schröder hat gezeigt, wie souverän er voran geht, auch wenn er persönlich angegriffen wird, wie gegen Litauen. Da verhöhnte ein litauischer Fan Schröder mit Affenlauten. Der Spielmacher agierte nach der rassistischen Beleidigung noch konzentrierter als davor, und seine Kameraden werden nicht müde zu betonen, dass Schröder der Leader dieser Truppe ist. Nach dem klaren Gruppensieg hat der Kapitän ein neues Kapitel ausgerufen. In der K.o.-Runde beginne ein neues Turnier, hat Schröder nach dem letzten Sieg gegen Finnland (91:61) verkündet. Nächster Stopp ist die lettische Hauptstadt Riga. Wenn die Deutschen weiterhin so gut klar kommen mit allen Hindernissen wie einem kranken Coach, verletzten Spielern und verunglimpftem Kapitän, dann gipfelt dieser spätsommerliche Männertrip im Europameister-Titel.