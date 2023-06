DFB-Elf: Deutschland-Kader für die Länder-Spiele im Juni 2023

Mit welchem Kader tritt Deutschland bei den Länderspielen im Juni 2023 an? Wir stellen Ihnen die Spieler vor, die gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien zum Einsatz kommen.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich schon jetzt auf die EM 2024 vor – im Juni stehen vor der Sommerpause drei Testspiele für die DFB-Elf auf dem Programm. Bei den Freundschaftsspielen im März gegen Peru und Belgien musste Bundestrainer Hansi Flick auf einige Spieler verzichten. Nicht dabei waren unter anderem Leroy Sané, Niklas Süle und İlkay Gündoğan. Letzterer wird auch im Spiel gegen die Ukraine nicht auf dem Platz stehen, da er am 10. Juni mit Manchester City im Finale der Champions League 22/23 gegen Inter Mailand antritt.

Wie sieht der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei den Testspielen im Juni aus? Welche Spieler wird Hansi Flick auf den Platz schicken? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum aktuellen Deutschland-Kader haben wir hier für Sie.

Deutschland-Kader für die Länderspiele im Juni: Diese Spieler kommen zum Einsatz

Am Freitag, 2. Juni 2023, hat Hansi Flick den Kader für die kommenden Länderspiele bekannt gegeben. Thomas Müller, Serge Gnabry und Niklas Süle sind nicht dabei, dafür kommen nach ihrer Abwesenheit wieder Leroy Sané, Niklas Süle und İlkay Gündoğan zum Einsatz. Das ist der Deutschland-Kader im Juni 2023:

Tor

Bernd Leno, FC Fulham

Marc-André ter Stegen , FC Barcelona

, Kevin Trapp , Eintracht Frankfurt

Abwehr

Matthias Ginter , SC Freiburg

, Robin Gosens , Inter Mailand

, Benjamin Henrichs , RB Leipzig

, Thilo Kehrer , West Ham United

, Lukas Klostermann , RB Leipzig

, David Raum , RB Leipzig

, Antonio Rüdiger , Real Madrid

, Nico Schlotterbeck , Borussia Dortmund

, Malick Thiaw, AC Mailand

Marius Wolf , Borussia Dortmund

Mittelfeld/Sturm

Julian Brandt , Borussia Dortmund

, Emre Can , Borussia Dortmund

, Niclas Füllkrug , Werder Bremen

, Leon Goretzka , FC Bayern München

, İlkay Gündoğan , Manchester City

, Kai Havertz , FC Chelsea

, Jonas Hofmann , Borussia Mönchengladbach

, Joshua Kimmich , FC Bayern München

, Jamal Musiala, FC Bayern München

Leroy Sané , FC Bayern München

, Kevin Schade , Brentford FC

, Timo Werner , RB Leipzig

, Florian Wirtz , Bayer Leverkusen

Bereits im März hatte die DFB-Elf erste Testspiele gegen Peru und Belgien bestritten. Das war der Deutschland-Kader im März:

Tor

Bernd Leno, FC Fulham

Marc-André ter Stegen , FC Barcelona

, Kevin Trapp , Eintracht Frankfurt

Abwehr

Matthias Ginter , SC Freiburg

, Christian Günter , SC Freiburg

, Thilo Kehrer , West Ham United

, David Raum , RB Leipzig

, Nico Schlotterbeck , Borussia Dortmund

, Malick Thiaw, AC Mailand

Josha Vagnoman, VfB Stuttgart

Marius Wolf , Borussia Dortmund

Mittelfeld/Sturm

Mergim Berisha , FC Augsburg

, Emre Can , Borussia Dortmund

, Niclas Füllkrug , Werder Bremen

, Serge Gnabry , FC Bayern München

, Leon Goretzka , FC Bayern München

, Mario Götze , Eintracht Frankfurt

, Kai Havertz , FC Chelsea

, Joshua Kimmich , FC Bayern München

, Felix Nmecha, VfL Wolfsburg

Kevin Schade , Brentford FC

, Timo Werner , RB Leipzig

, Florian Wirtz , Bayer Leverkusen

Vorbereitung auf die Heim-EM 2024: Testspiele der deutschen Nationalmannschaft

Den ersten Test nach dem WM-Aus hat das deutsche Nationalteam mit einem 2:0 gegen Peru gewonnen. Im Spiel gegen Belgien konnte das DFB-Team an diesen Erfolg jedoch nicht anknüpfen – die Partie gegen Belgien endete in einem 2:3 zugunsten der deutschen Nachbarn. Nun stehen für die Mannschaft von Hansi Flick drei weitere Tests auf dem Programm. Zwar geht es bei den Spielen um nichts, trotzdem steht der Bundestrainer unter Druck. Nach der schlechten Vorstellung bei der WM in Katar würden sich ein paar Siege auf dem Konto der DFB-Elf gut machen – auch wenn es sich nur um Testspiele handelt.

Im Juni tritt die deutsche Nationalmannschaft in drei Länderspielen an. Das sind die Termine im Überblick: