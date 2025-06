Wolfgang Petry besucht die DFB-Frauen im Camp: „Fiebertraum der besten Art“

Früher war mal wirklich nicht alles besser. Bei der Fußball-WM 1994 in den USA, zum Beispiel, stimmte recht wenig. Der Trainer hieß Berti Vogts, die Trikots waren selbst für die wilden 90er etwas zu gewagt und letztlich war schon im Viertelfinale gegen Bulgarien Endstation. Der erfahrene Leser ahnt es: Jetzt kommt das große Aber. Richtig. Denn das Jahr 1994 markiert dennoch einen Höhepunkt – wenn auch einen musikalischen.

Im Vorfeld des Turniers nahm die deutsche Nationalmannschaft zusammen mit der US-Singer-Songwriter-Combo namens „Village People“ den Hit „Far away in America“ auf. Bodo Illgner und der Bauarbeiter, Lothar Matthäus und der Lederbiker – sie alle stimmten in den Refrain ein, der dieses Stück zu einem musikalischen Kleinod macht. Die schlechte Nachricht: Danach war es das mit dem Zusammenspiel von Kickern und Künstlern. Bis heute hat die DFB-Truppe keinen neuen Hit aufgenommen – dabei sind doch große Hits im Vorfeld von Turnieren entstanden. Udo Jürgens wähnte sich 1990 zurecht schon auf dem Brenner, während Michael Schanze 1982 mit „Ole Espana“ auf der musikalischen Höhe war.

2021 kam Peter Maffay, 2024 war Kontra K im DFB-Camp

Die gute Nachricht: Vielleicht tastet sich der DFB nun langsam wieder ran an die Sache mit der Musik. Schon bei der EM 2021 stattete Peter Maffay der DFB-Auswahl einen Besuch ab, bei der EM im vergangenen Jahr machte Rapper Kontra K Station im Adidas-Homeground.

In Herzogenaurach bereiten sich gerade die Frauen auf die EM in der Schweiz vor – und bekamen dort nun von einer Legende der nationalen Stimmungsmukke Besuch: Wolfgang „Wolle“ Petry war zu Gast. Der mittlerweile 73-jährige hat seine Konzert-Karriere zwar beendet und mittlerweile sowohl Schnauzer als auch die drei Kilo Freundschaftsarmbändchen abgelegt, hat aber nichts verlernt: Ein Video des DFB zeigt ihn, wie er mit den Nationalspielerinnen alle großen Hits abfährt. Es gab eine Polonaise um den Pool, geballte Wolle-Fäuste, Ekstase. Hölle-Hölle-Hölle, Fühle-Fühle-Fühle.

Für Nationalspielerin Laura Freigang war die geballte Ladung Wolle-Ekstase ein „Fiebertraum der besten Art“, wie sie auf Instagram schrieb. Sjoeke Nüsken teilte ein Video des Events und bezeichnete sich als „Fan No. 1“. Dass Petry ins DFB-Camp kommt, war offenbar ein ausdrücklicher Wunsch des Nationalteams, das die Siege seit einiger Zeit mit Wolle-Songs feiert.

Gelingt mit der Petry-Power auch der Coup bei der EM, die in der kommenden Woche startet? Falls ja, muss es für die DFB-Teams auch ein Comeback im Tonstudio geben. 2026 wäre man übrigens erneut „Far away in America“. Nur so.