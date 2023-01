Findet die Fußball-WM der Frauen 2027 in Deutschland statt?

Deutschland will sich als Austragungsort für die Frauen-WM 2027 im Fußball bewerben. Doch es gibt mindestens einen starken Konkurrenten.

Das "Sommermärchen" ist wohl allen Fußball-Fans in Deutschland ein Begriff – und vielen noch immer in Erinnerung. 21 Jahre nach der WM 2006 könnte wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden. Keine WM der Männer, sondern eine der Frauen. Der DFB setzt große Hoffnungen in eine Bewerbung. Der Weg zu einer möglichen Austragung ist allerdings lang und von Hürden gespickt.

Frauen-WM 2027: Deutschland-Bewerbung mit den Niederlanden und Belgien

Deutschland will sich nicht alleine für die Austragung der Fußball-WM der Frauen 2027 bewerben. Stattdessen soll es eine gemeinsame Bewerbung mit den Niederlanden und Belgien geben. Das Gespann hat vor allem einen starken Konkurrenten: Südafrika. Die Nation hatte bei den Männern die WM 2010 ausgetragen. Also das WM-Turnier, welches auf die deutsche Heim-WM folgte.

"Sicher stellt es eine große Herausforderung dar, sich gegen diesen Mitbewerber durchzusetzen. Wir hoffen jedoch, den Fifa-Kongress mit unserer Bewerbung überzeugen zu können", gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in einer Stellungnahme auf Anfrage der dpa zu Protokoll.

Fußball-WM der Frauen 2027: Im nächsten Jahr soll über die Bewerbungen entschieden werden

Das Bewerbungsverfahren wurde vom Fußball-Weltverband, der Fifa, noch nicht eröffnet. Im Jahr 2024 soll allerdings bereits entschieden werden, wo die WM 2027 ausgetragen wird. Südafrika setzt bei der Bewerbung auf die Stadien, in welcher auch die Männer-WM 2010 stattfand. Es gibt außerdem noch andere Nationen, welche auf eine Bewerbung schielen. Das gilt für die USA, aber auch für Mexiko und Chile.

Die Bewerbungen aus Afrika und Lateinamerika könnten gute Chancen haben. In den beiden Kontinenten hat im Fußball noch keine Frauen-WM stattgefunden. Die Fifa ist bemüht, den Frauenfußball dort voranzutreiben. Außerdem könnte das zuletzt schwierige Verhältnis der Fifa und des DFB zum Problem werden.

Die kurzfristige Entscheidung der Fifa, erst drei Jahre vor dem Großereignis, dürfte hingegen nicht zum Problem werden. "Da wir mit einer nachhaltigen Bewerbung überzeugen und mit bestehender Infrastruktur in die Bewerbung eintreten wollen, betrachten wir das für uns - im Vergleich zu den Mitbewerbern - nicht als Nachteil", nahm der DFB Stellung.

Frauen-WM 2027: Mögliche Spielorte in Deutschland

2024 wird in Deutschland die Fußball-EM der Männer stattfinden. Bei einer möglichen Frauen-WM 2027 würde es in Deutschland vier Spielorte geben:

Dortmund

Köln

Düsseldorf

Duisburg

Das nächste Großereignis des Frauenfußballs steht mit der WM in Australien und Neuseeland noch dieses Jahr an.