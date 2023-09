Nacholger von Bierhoff: Rettig wird neuer DFB-Geschäftsführer Sport

Andreas Rettig übernimmt die Nachfolge von Oliver Bierhoff und wird der neue Geschäftsführer Sport beim DFB. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen.

Der ehemalige Sportliche Leiter des FC Augsburg Andreas Rettig wird ab sofort neuer Geschäftsführer Sport beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB). Damit verantwortet er künftig die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am heutigen Freitag einstimmig beschlossen.

Rettig wird DFB-Geschäftsführer Sport: Er will "Erfolge wieder möglich machen"

Rettig freue sich auf die Herausforderungen, die sein neuer Posten mit sich bringen. "Unsere Nationalmannschaften repräsentieren Deutschland in seiner Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Sie sind von großen Erfolgen und aktuellen Problemen geprägt", so der 60-Jährige. Er wolle dazu beitragen, künftige Erfolge der Nationalmannschaften wieder möglich zu machen und die Ausrichtung des DFB und das Auftreten seiner Mannschaften in allen Richtungen zu verbessern.

"Andreas Rettig ist ein Kind der Bundesliga. Er kennt den Fußball aus allen Perspektiven und bringt umfassende Kompetenzen mit", sagte Alexander Wehrle, Aufsichtsratsvorsitzender des DFB. Er schätze ihn als kritischen Geist, der stets konstruktiv und gestalterisch wirke. "Er bringt Leadership-Erfahrung sowie ein internationales Netzwerk mit und ist als Persönlichkeit ein Gewinn für den DFB."

Rettig war mehrere Jahre im DFB-Vorstand

Rettig ist seit fast vier Jahrzehnten im Fußball tätig. Zuletzt war bis Mai 2022 für ein Jahr lang Vorsitzender der Geschäftsführung beim FC Viktoria Köln. Davor arbeitete er als Manager bei Bayer 04 Leverkusen, dem SC Freiburg, dem 1. FC Köln und FC Augsburg. Beim FC St. Pauli fungierte er als Geschäftsleiter. Von 2013 bis 2015 war er als Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga tätig. Zudem war er mehrere Jahre im DFB-Vorstand und verantwortete als Kommissionsvorsitzender die Einführung der Nachwuchsleistungszentren.

