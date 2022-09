DFB-Team muss wegen Corona auf Neuer und Goretzka verzichten

Die DFB-Auswahl muss in den Nations-League-Spielen gegen Ungarn und England ohne Manuel Neuer und Leon Goretzka auskommen. Bei beiden schlug der Corona-Test an.

Manuel Neuer und Leon Goretzka werden der deutschen Fußball-Natioalmannschaft bei den beiden anstehenden Spielen in der Nations League fehlen. Die beiden Profis des FC Bayern München haben das Teamquartier nach positiven Corona-Tests verlassen, wie DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle erklärte.

Als Ersatz für den Kapitän und Keeper nominierte Hansi Flick den Hoffenheimer Schlussmann Oliver Baumann nach. Der 32-Jährige stand bereits bei den bisherigen vier Partien der Runde im Juni im Kader, wartet aber noch auf sein Debüt für den viermaligen Weltmeister.

Den Vorzug im Tor dürfte ohnehin Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona bekommen, außerdem steht Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt bereit. Die DFB-Auswahl bekommt es am Freitag ab 20.45 Uhr in Leipzig mit Ungarn zu tun, drei Tage später tritt das Team zur gleichen Uhrzeit in Wembley gegen England an.

Nations League: Deutschland hinter Ungarn auf Platz zwei

Aktuell liegt Deutschland in der Vierergruppe ungeschlagen mit sechs Zählern auf Rang zwei hinter den Osteuropäern (sieben Punkte). Auf Rang drei folgt Italien mit fünf Punkten, die "Three Lions" bilden mit zwei Zählern das Schlusslicht. Der Gruppensieger erreicht das Vierer-Finalturnier im kommenden Sommer, der Letztplatzierte steigt in die Liga B ab.

Für Flick ist es die letzte Gelegenheit, seine Spieler vor der finalen Nominierung für die Winter-WM in Katar (ab 20. November) zu testen. Erstmals dabei ist der frühere Bochumer Armel Bella-Kotschap, der mittlerweile für den FC Southampton in der Premier League spielt.