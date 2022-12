DFB-Präsident Neuendorf stellt Arbeitsgruppe und Task Force vor

DFB-Präsident Bernd Neuendorf stellt in einer Pressekonferenz die neue Ausrichtung des Verbands vor. Schlüsselrollen nehmen eine Arbeitsgruppe und eine Task Force ein.

Blickrichtung: EM 2024. Nach dem WM-Desaster bündelt der DFB die Kräfte. "Es gibt einiges zu besprechen nach zehn Monaten Amtszeit", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei einer Pressekonferenz am Dienstag: "Und nach den letzten Monaten gibt es erst recht Redebedarf." Das Vorrundenaus bei der WM 2022 wurde demnach kritisch aufgearbeitet. Das Ergebnis: " Hansi Flick und sein Trainerteam werden das fortsetzen und die richtigen Schlüsse ziehen." Ganz allein sollen Bundestrainer Flick und sein Trainerteam aber nicht gelassen werden.

Neuendorf stellt interne DFB Arbeitsgruppe und Beraterkreis vor

Oliver Bierhoff ist nicht länger Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Es war die große Personalentscheidung nach dem Aus in Katar. "Die Trennung verlief so, wie ich es mir wünsche. Wir haben viel telefoniert, vor und nach der Entscheidung", sagte Neuendorf: "Wir sind ihm zu Dank verpflichtet." Die Lücke, die Bierhoff hinterlässt, will der 61-Jährige nun durch eine interne DFB-Arbeitsgruppe füllen. "Wir werden uns den gesamten Geschäftsbereich, den Oliver Bierhoff zu verantworten hatte, genau anschauen", sagt Neuendorf. "Wir werden eine interne DFB-Arbeitsgruppe gründen, um herauszufinden, ob diese Strukturen stimmig sind." Teil dieser Gruppe sollen unter anderem Philipp Lahm und Alexander Wehrle sein.

Außerdem wird es einen "Beraterkreis" geben. Eine Art Task Force, die unter anderem Antworten auf folgende Fragen finden soll: "Wie sind wir aufgestellt bis 2024 und darüber hinaus? Was ist notwendig, angefangen bei der Bierhoff-Nachfolge bis zur Talenteförderung?" Neuendorf ist "sehr dankbar" eine Gruppe schlagfertige Gruppe zusammenbekommen zu haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Task Force des DFB: Neuendorf stellt Mitglieder von Beraterkreis vor

Die Task Force soll noch vor Weihnachten zu einer ersten Sitzung zusammenkommen. "Wir müssen die Kräfte bündeln für die EM 2024. Das muss ein Erfolg werden", sagte Neuendorf. Er stellte folgende Mitglieder des Beraterkreises vor, die Flick und dem DFB beratend zur Seite stehen sollen:

Bernd Neuendorf , DFB-Präsident

, DFB-Präsident Hans-Joachim Watzke , DFL-Aufsichtsratschef und DFB-Vizepräsident

, DFL-Aufsichtsratschef und DFB-Vizepräsident Oliver Kahn , Bayern-Boss

, Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge , Ex-Bayern-Vorstandschef

, Ex-Bayern-Vorstandschef Oliver Mintzlaff , " Red Bull "-Geschäftsführer

, " "-Geschäftsführer Rudi Völler , Ex-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch