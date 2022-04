Übertragung: Alle Spiele im DFB-Pokal im TV oder Live-Stream sehen

63 Partien werden im DFB-Pokal 21/22 ausgetragen. Sendet Sky erneut im Pay-TV oder die ARD im Free-TV? Die Infos zur Übertragung im Fernsehen und Live-Stream lesen Sie hier.

Am 6. August 2021 starteten die Spiele um den DFB-Pokal mit der 1. Hauptrunde zum 79. Mal. Sie enden mit dem Finale am 21. Mai 2022. Insgesamt finden im DFB-Pokal 21/22 ganze 63 Partien statt, die Sie über unseren Liveticker jederzeit verfolgen können.

An dieser Stelle erhalten Sie zudem Infos, wann Sie die Partien live im kostenlosen Stream oder im Free-TV verfolgen können und welche Spiele nur im Pay-TV gezeigt werden.

DFB-Pokal: Übertragung im TV und Live-Stream auf Sky, ARD, Sport1

Alle 63 Spiele des DFB-Pokal-Turniers werden live vom Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Der Münchner Sender hat sich die Rechte an allen Partien gesichert. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD hingegen zeigt insgesamt neun Partien live. In den ersten zwei Runden sind das jeweils ein Spiel, im Achtel- und Halbfinale zwei Spiele, zudem wird das Finale live ausgestrahlt. Und auch der Free-TV Sender Sport1 übertragt live: Ein Spiel pro Runde können die Fans dort in voller Länge kostenlos verfolgen.

Video: SID

Neu ausgehandelt werden die Rechte in der kommenden Saison. Dann werden die Übertragungsrechte für die Saisons 2022/23 bis 2025/26 neu vergeben.

Übertragung beim DFB-Pokal 21/22: Spielplan und Termine

Vom 6. bis 25. August 2021 fand die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal statt. Daraufhin folgt die zweite Runde Ende Oktober. Am 18. und 19. Januar 2022 wurden die Achtelfinalspiele ausgetragen, am 1. und 2. März 2022 folgen die Viertelfinalspiele. Die Halbfinalpartien werden am 19. und 20. April 2022 ausgespielt. Den Höhepunkt im DFB-Pokal, das Finalspiel, erleben Fans traditionell im Berliner Olympiastadion, das Spiel findet dort am 21. Mai 2022 statt.

Die Termine im DFB-Pokal 21/22 sind wie folgt:

Lesen Sie dazu auch

1. Hauptrunde : 6. bis 25. August 2021

: 6. bis 25. August 2021 2. Hauptrunde : 26./27. Oktober 2021

: 26./27. Oktober 2021 Achtelfinale : 18./19. Januar 2022

: 18./19. Januar 2022 Viertelfinale: 1./2. März 2022

1./2. März 2022 Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale: 21. Mai 2022

DFB-Pokal 21/22: TV-Termine, Übertragung und Sender

1. Runde:

2. Runde:

26.10.2021, 18.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel ( Sky )

- ( ) 26.10.2021, 18.30 Uhr: SV Babelsberg - RB Leipzig ( Sky )

- ( ) 26.10.2021, 18.30 Uhr: TSV 1860 München - FC Schalke 04 ( Sky )

- ( ) 26.10.2021, 18.30 Uhr: SC Preußen Münster - Hertha BSC ( Sky )

- ( ) 26.10.2021, 20.00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt ( Sport1 , Sky )

- ( , ) 26.10.2021, 20.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV ( Sky )

- ( ) 26.10.2021, 20.45 Uhr: VfL Osnabrück - SC Freiburg ( Sky )

- ( ) 26.10.2021, 20.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 18.30 Uhr: Waldhof Mannheim - Union Berlin ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 18.30 Uhr: VfL Bochum - FC Augsburg ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen - Karslruher SC ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 18.30 Uhr: Dynamo Dresden - St. Pauli ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 20.45 Uhr: Jahn Regensburg - Hansa Rostock ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 20.45 Uhr: VfB Stuttgart - 1. FC Köln ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 20.45 Uhr: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf ( Sky )

- ( ) 27.10.2021, 20.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München ( ARD , Sky )

Achtelfinale:

18.01.2022, 18.30 Uhr: TSV 1860 München - Karslruher SC ( Sky )

- ( ) 18.01.2022, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - Hamburger SV ( Sport 1 und Sky )

- ( 1 und ) 18.01.2022, 20.45 Uhr: St. Pauli - Borussia Dortmund ( ARD , Sky )

- ( , ) 18.01.2022, 20.45 Uhr: VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 ( Sky )

- ( ) 19.01.2022, 18.30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach ( Sky )

- ( ) 19.01.2022, 18.30 Uhr: RB Leipzig - Hansa Rostock ( Sky )

- ( ) 19.01.2022, 20.45 Uhr: 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ( Sky )

- ( ) 19.01.2022, 20.45 Uhr: Hertha BSC - Union Berlin ( ARD , Sky )

Viertelfinale:

01.03.2022, 20.45 Uhr: Union Berlin - St. Pauli ( ARD , Sky )

- ( , ) 02.03.2022, 18.30 Uhr: HSV - Karlsruher SC ( Sky )

- ( ) 02.03.2022, 18.30 Uhr: Hannover 96 - RB Leipzig ( Sport 1, Sky )

- ( 1, ) 02.03.2022, 20.45 Uhr: Bochum - Freiburg ( ARD , Sky )

Halbfinale (genaue Daten, Uhrzeiten und Sender folgen):

19.04.2022, 20.45 Uhr: HSV - SC Freiburg ( ARD , Sky )

- ( , ) 20.04.2022, 20.45 Uhr: RB Leipzig - Union Berlin ( ARD , Sky )

Finale (genaue Daten, Uhrzeiten und Teams folgen):

21.05.22: unbekannt - unbekannt

Finale und Modus im DFB-Pokal: Titelverteidiger und Sieger

Am 21. Mai 2022 findet das Finale im DFB-Pokal-Spiel statt. Wie üblich wird die Partie im Olympiastadion in Berlin ausgetragen. Um den Einzug ins Finale 2022 zu schaffen, muss ein Team jeweils 5 Runden im K.o.-Modus überstehen. Im Finalspiel 20/21 ging Borussia Dortmund als stolzer Sieger nach Hause. Die Borussen besiegten die Mannschaft des RB Leipzig deutlich mit 4:1. Bereits zum 5. Mal gelang dem BVB ein Sieg im DFB-Pokal-Endspiel. Den Titelrekord hält allerdings Bayern München mit insgesamt 20 Pokalsiegen und 24 Endspielteilnahmen, gefolgt von Werder Bremen auf Platz 2, vor dem FC Schalke und Dortmund.