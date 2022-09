Auslosung der 2. Runde beim DFB-Pokal: Termin, Übertragung und Teams

Im DFB-Pokal folgt nach den ersten Begegnungen die Auslosung für die 2. Runde. Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream und zu den Teams gibt es hier.

Bereits im vergangenen Jahr musste die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals wegen des FC Bayern München verschoben werden. Damals lag es an Corona-Infektionen und auch in diesem Jahr wurden die Pokalspiele von Bayern und Leipzig erst Ende August ausgetragen. Das liegt daran, dass sich die beiden Mannschaften am 30. Juli im Finale des DFL-Supercups begegnet sind. Die Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals 22/23 wird daher erst Anfang September stattfinden.

Wann die Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokal 22/23 stattfindet und welche Mannschaften dabei sein werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23: Termin, Uhrzeit und Datum

Hier finden Sie die Eckdaten zur Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals im Überblick:

Datum: Sonntag, 4. September 2022

Sonntag, 4. September 2022 Uhrzeit: ab 17.10 Uhr

ab 17.10 Uhr Dauer: ca. 50 Minuten

Auslosung zum DFB-Pokal, Runde 2: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Auslosung heute am 4. September 2022 übernimmt das ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Auslosung der Begegnungen auch über den Live-Stream des ZDF verfolgen. Den Stream können Sie im gesamten Bundesgebiet kostenlos abrufen.

Neben der Auslosung werden auch insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals 22/23 im ZDF oder von der ARD übertragen - allerdings nur einige ausgewählte Partien in den ersten beiden Runden. Im späteren Verlauf des DFB-Pokals 22/23 werden immer mehr Spiele auch im Free-TV übertragen. Beide Partien im Halbfinale und das Finale am 2. Juni wird es entweder in der ARD oder beim ZDF zu sehen geben. Alle weiteren Begegnungen gibt es nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV Sender überträgt alle 63 Spiele des Pokalturniers.

Die Highlights der bisherigen Spiele können Sie sich auf der DFB-Pokal-Seite der Sportschau ansehen.

Termine des DFB-Pokals 2022/23 im Überblick

Nachdem die erste Runde mit dem Spiel zwischen Bayern München und Viktoria Köln am 31. August abgeschlossen ist, geht es mit der zweiten Runde am 18. Oktober weiter. Hier finden Sie die Termine zum DFB-Pokal 22/23 im Überblick:

1. Runde: 29. Juli bis 1. August sowie 30./31. August 2022

29. Juli bis 1. August sowie 30./31. August 2022 2. Runde: 18./19. Oktober 2022

18./19. Oktober 2022 Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar sowie 7./8. Februar 2023

31. Januar/1. Februar sowie 7./8. Februar 2023 Viertelfinale: 4./5. April 2023

4./5. April 2023 Halbfinale: 2./3. Mai 2023

2./3. Mai 2023 Finale: 3. Juni 2023

DFB-Pokal 2022/23: Welche Teams sind bei der Auslosung der 2. Runde dabei?

Von den 64 Mannschaften, die in der ersten Runde angetreten sind, haben sich 32 für Runde 2 qualifiziert. Das sind die Teams im Überblick:

Bundesliga:

VfB Stuttgart

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

FC Schalke

TSG Hoffenheim

SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg

FSV Mainz

Werder Bremen

FC Union Berlin

Eintracht Frankfurt

VfL Bochum

RB Leipzig

FC Bayern München

2. Bundesliga:

Hannover 96

Arminia Bielefeld

1. FC Nürnberg

FC St. Pauli

Eintracht Braunschweig

SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen

Karlsruher SC

SC Paderborn

1. FC Heidenheim

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

SV Darmstadt 98

3. Liga:

SV Waldhof Mannheim

SV 07 Elversberg

Regionalliga:

VfB Lübeck

Oberliga:

Stuttgarter Kickers

