DFB-Pokal: Spielplan und Live-Ticker 2022/2023

Der Spielplan zum DFB-Pokal 2022/2023: Hier finden Sie immer alle Termine, die Ergebnisse und einen Live-Ticker für alle Spiele im Pokal.

Der DFB-Pokal 22/23 startete am 29. Juli 2022 mit dem ersten Spieltag und endet am 3. Juni 2023. 40 Vereine der 1., 2. und 3. Liga spielen um die Trophäe, genau wie 24 weitere Mannschaften aus den unteren Ligen. In der Saison 22/23 geht der Pokal in die 80. Runde. Den Spielplan, zusätzliche Infos und News sowie den Live-Ticker mit allen Aktualisierungen finden Sie im folgenden Artikel.

Spielplan und Termine des DFB-Pokal 22/23

Der DFB-Pokal ist für den Zeitraum von 29. Juli 2022 bis 3. Juni 2023 angesetzt.

Alle Runden und Termine des Turniers im Überblick:

1. Runde : 29. Juli bis 31. August 2022

: 29. Juli bis 31. August 2022 2. Runde : 18. und 19. Oktober 2022

: 18. und 19. Oktober 2022 Achtelfinale : 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

: Viertelfinale : 4. und 5. April 2023

: 4. und 5. April 2023 Halbfinale : 2. und 3. Mai 2023

: 2. und 3. Mai 2023 Finale: 3. Juni 2023

Live-Ticker: Alle Termine, Spiele und Ergebnisse, News zum DFB-Pokal 22/23

Im Datencenter erhalten Sie einen Überblick über alle Ereignisse rund um den DFB-Pokal. Spiele, Termine, Ergebnisse, Tabellenplatzierungen und mehr sehen Sie top-aktuell in unserem Live-Ticker.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Modus und Teilnehmer: So funktioniert der DFB-Pokal 2022/23

Neben der deutschen Meisterschaft ist der DFB-Pokal der wichtigste Titel des deutschen Vereinsfußball.

Als Spielmodus gilt das K.-o.-System .

. An der ersten Runde des Turniers nehmen insgesamt 64 Mannschaften teil.

teil. Das sind jeweils 18 Vereine der 1. und 2. Liga, vier Vereine der 3. Liga sowie 24 Teams der unteren Ligen. Dabei handelt es sich meist um die Verbandspokalsieger.

Vereine der 1. und 2. Liga, Vereine der 3. Liga sowie Teams der unteren Ligen. Dabei handelt es sich meist um die Verbandspokalsieger. Wer gegen wen spielt, wird vor jeder Runde ausgelost. Spielt eine Mannschaft der unteren Ligen gegen einen höherklassigen Kontrahenten, erhält diese das Heimrecht.

Die Geschichte des DFB-Pokal

In der Saison 2022/2023 wird um den DFB-Pokal bereits zum 80. Mal gespielt.

Einige Fakten über das historische Turnier zusammengefasst:

1935 wurde der DFB-Pokal unter dem Titel Deutsche Vereinspokalmeisterschaft bzw. Tschammerpokal mit über 4.000 Mannschaften ausgetragen. Benannt wurde er nach dem damaligen Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten .

bzw. mit über 4.000 Mannschaften ausgetragen. Benannt wurde er nach dem damaligen Reichssportführer . Nach dem Zweiten Weltkrieg fand der DFB-Pokal zum ersten Mal wieder 1952 statt.

fand der DFB-Pokal zum ersten Mal wieder 1952 statt. Ab 1970 gewann der DFB-Pokal verstärkt an Relevanz und Beliebtheit .

. In seiner jüngeren Geschichte spielte sich das Finale des DFB-Pokals vor allem zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ab.

und ab. In der Saison 2021/22 siegte jedoch RB Leipzig .

Die Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream übernehmen Sky, ARD und ZDF.