DFB-Pokal 2023/24: Übertragung im Free-TV und Stream

Welche Sender übertragen die Spiele beim DFB-Pokal 23/24? Hier finden Sie alle Informationen rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.

Der DFB-Pokal startete am 11. August 2023. Bis zum 27. September spielten die Vereine in der ersten Runde ums Weiterkommen. Im Oktober ging es mit der zweiten Hauptrunde weiter. Ab Dezember begannen die Finalspiele, bis schließlich am 25. Mai 2024 das Finale ansteht.

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen und wo kann man alle Spiele der Saison verfolgen? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung des DFB-Pokals 23/24 im TV und Stream.

Der DFB-Pokal 23/24 im Free-TV und Stream

Die Übertragungsrechte liegen bei ARD, ZDF und Sky. ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 Spiele im Free-TV. Dazu gehören vor allem beide Halbfinals und das Endspiel.

Sky überträgt wie auch die Jahre davor alle 63 Partien von der 1. Runde bis zum Finale. DAZN und Sport 1 dürfen Highlight-Clips in ihrem Programm zeigen. Auch bei der ARD wird es Zusammenfassungen im Rahmen ihrer Sportschau geben.

DFB-Pokal 23/24: Übertragung und TV-Termine im Überblick

Hier finden Sie alle Spiele des DFB-Pokals im Überblick. Die Übertragung aller Spiele gibt es bei Sky. Die zusätzlich bei ARD oder ZDF live übertragenen Spiele im Free-TV sind dort extra notiert.

Dienstag, 31. Oktober, 18 Uhr

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

- FC St. Pauli - FC Schalke 04

- VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

- FC 08 Homburg - SpVgg Greuther Fürth

Dienstag, 31. Oktober, 20.45 Uhr

DSC Arminia - Hamburger SV

- Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim 1846

- 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln (im Free-TV im ZDF ab 20.45 Uhr)

- (im Free-TV im ab 20.45 Uhr) SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

Mittwoch, 1. November, 18.00 Uhr

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

- SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen

- Sport-Club Freiburg - SC Paderborn 07

- Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

Mittwoch, 1. November, 20.45 Uhr

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München

- FC Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

- 1. FC Nürnberg - F.C. Hansa Rostock

- F.C. Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München (im Free-TV im ARD ab 20.45 Uhr)

Achtelfinale: Dienstag, 5. Dezember, 18.00 Uhr

1. FC Magdeburg - Düsseldorf

- 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg (im Free-TV im ARD ab 17.40 Uhr)

Achtelfinale: Dienstag, 5. Dezember, 20.45 Uhr

FC Homburg - St. Pauli

- Mönchengladbach - Wolfsburg (1. Halbzeit im Free-TV im ARD ab 20.15 Uhr)

Achtelfinale: Mittwoch, 6. Dezember, 18.00 Uhr

Saarbrücken - Eintracht Frankfurt

- Leverkusen - SC Paderborn

Achtelfinale: Mittwoch, 6. Dezember, 20.45 Uhr

Hertha BSC - HSV

- VfB Stuttgart - BVB (im Free-TV im ZDF ab 20.15 Uhr)

Viertelfinale: Dienstag, 30. Januar 2024, 20.45 Uhr

St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

Viertelfinale: Mittwoch, 31. Januar 2024, 20.45 Uhr

Hertha BSC - 1. FC Kaiserlslautern

Viertelfinale: Dienstag, 6. Februar 2024, 20.15 Uhr

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

Viertelfinale: ursprünglich Mittwoch, 7. Februar 2024, 20.45 Uhr - Termin verschoben auf den 12. März 2024

1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach

Halbfinale: Dienstag, 2. April 2024, 20.45 Uhr

Halbfinale: Dienstag, 3. April 2024, 20.45

DFB Pokal 23/24 im Live-Ticker: Spiele, Ergebnisse, Termine und News

Neben der Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 im Free-TV und Stream gibt es alternativ auch den Live-Ticker. Hier können Sie alle Spiele, Termine und Ergebnisse immer aktuell nachlesen. Im Datencenter erhalten Sie außerdem einen Überblick über alle Ereignisse im DFB-Pokal 23/24.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Mannschaften beim DFB-Pokal 2023/24

Alle Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga sind automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Die ersten vier Plätze aus der 3. Liga sind ebenfalls automatisch dabei. 24 Mannschaften können sich außerdem über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände des DFB qualifizieren. Hier finden Sie alle Mannschaften, die sich für den DFB-Pokal 2023/24 qualifiziert haben.

Vereine aus der 1. Bundesliga:

1. FC Köln

FSV Mainz 05

Union Berlin

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern München

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Bochum

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

FC Schalke 04

Hertha BSC

Vereine aus der 2. Bundesliga:

1. FC Heidenheim

1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern

Arminia Bielefeld

Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Hannover 96

Hansa Rostock

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SC Paderborn

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98

Jahn Regensburg

Vereine aus der 3. Liga:

SV Elversberg

VfL Osnabrück

SV Wehen Wiesbaden

1. FC Saarbrücken

Hallescher FC

Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen

SV Sandhausen

Diese Regionalligisten haben sich qualifiziert:

SpVgg Unterhaching

Preußen Münster

FC 08 Homburg

Atlas Delmenhorst

Energie Cottbus

VfB Lübeck

FC-Astoria Walldorf

Teutonia Ottensen

RW Koblenz

Lok Leipzig

FSV Frankfurt

FV Illertissen

TSG Balingen

Carl Zeiss Jena

Diese Amateur-Vereine haben sich qualifiziert:

TuS Bersenbrück

FC Oberneuland

Makkabi Berlin

SV Oberachern

Rostocker FC

FC Gütersloh

Schott Mainz

(AZ)