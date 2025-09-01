DFB-Pokal 25/26: Spielplan und Termine – wann spielt der FCA?

Der DFB-Pokal hat wohl auch deshalb einen hohen Unterhaltungswert, da das Turnier bekanntlich immer für eine Überraschung gut ist. In der vergangenen Saison schaffte es Arminia Bielefeld als Drittligist ins Endspiel, was zuvor nur zwei anderen Mannschaften aus der 3. Liga gelungen war. Am Ende reichte es nach einem torreichen Finale nicht für den Pokalsieg und Bielefeld musste sich dem VfB Stuttgart mit 2:4 geschlagen geben.

In der Saison 25/26 haben die Teams aus den unteren Spielklassen wieder die Möglichkeit, sich gegen die Großen der Bundesliga zu beweisen. Wie sieht der Spielplan für die DFB-Pokal-Saison 25/26 aus? Wann finden die einzelnen Runden statt und zu welchen Terminen werden sie jeweils ausgelost? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum DFB-Pokal 25/26 haben wir hier für Sie.

DFB-Pokal 25/26: Termine und Beginn der neuen Saison

Die Pokalsaison 25/26 hat am 15. August 2025 begonnen und endet mit dem Finale am 23. Mai 2026, das traditionsgemäß im Olympiastadion in Berlin ausgetragen wird. Alle Rahmentermine der DFB-Pokal-Saison 25/26 im Überblick:

1. Hauptrunde: 15. bis 18. und 26./27. Aug. 2025

2. Hauptrunde: 28./29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026

Halbfinale: 21./22. April 2026

Finale in Berlin: 23. Mai 2026

Für die Übertragung des DFB-Pokals 25/26 ist erneut der Pay-TV und Streaming-Anbieter Sky zuständig. Einige Spiele des Turniers gibt es jedoch auch im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen.

DFB-Pokal 25/26: Spielplan der 2. Hauptrunde

Die Spiele der zweiten Runde finden alle am 28. und 29. Oktober 2025 statt. An welchem Tag genau die Mannschaften antreten müssen und zu welcher Uhrzeit die Spiele angepfiffen werden, steht aktuell allerdings noch nicht fest. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, erfahren Sie es hier in diesem Artikel. Insgesamt 32 Teams kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale. Das sind die Begegnungen am 2. Spieltag des DFB-Pokals 2025/2026:

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus - RB Leipzig

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim - Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

Hertha BSC - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04

FC Augsburg - VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

1. FC Köln - FC Bayern München

FC St. Pauli - TSG Hoffenheim

DFB-Pokal 25/26: Ergebnisse der 1. Hauptrunde

Bis auf zwei Ausnahmen fanden alle Spiele der 1. Runde vom 15. bis zum 18. August 2025 statt. Die Begegnungen des VfB Stuttgart und des FC Bayern München wurden auf den 26. und 27. August verschoben, da die beiden Teams am 16.8.25 bereits im Franz-Beckenbauer-Supercup gegeneinander antraten. Der FC Augsburg bekam es in der 1. Hauptrunde mit dem Regionalligisten Hallescher FC zu tun. Den vollständigen Spielplan der 1. DFB-Pokal-Runde 25/26 inklusive der Spielklasse und Ergebnisse aller Mannschaften finden Sie hier: