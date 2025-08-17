DFB-Pokal 25/26: Spielplan steht fest – wann spielt der FCA?

Der DFB-Pokal hat wohl auch deshalb einen hohen Unterhaltungswert, da das Turnier bekanntlich immer für eine Überraschung gut ist. In der vergangenen Saison schaffte es Arminia Bielefeld als Drittligist ins Endspiel, was zuvor nur zwei anderen Mannschaften aus der 3. Liga gelungen war. Am Ende reichte es nach einem torreichen Finale nicht für den Pokalsieg und Bielefeld musste sich dem VfB Stuttgart mit 2:4 geschlagen geben.

In der Saison 25/26 haben die Teams aus den unteren Spielklassen wieder die Möglichkeit, sich gegen die Großen der Bundesliga zu beweisen. Wie sieht der Spielplan für die DFB-Pokal-Saison 25/26 aus? Wann finden die einzelnen Runden statt und zu welchen Terminen werden sie jeweils ausgelost? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum DFB-Pokal 25/26 haben wir hier für Sie.

DFB-Pokal 25/26: Termine und Beginn der neuen Saison

Nach der Auslosung der 1. Runde, die am 15. Juni stattfand, stehen alle Begegnungen der 1. Runde fest. Die Pokalsaison 25/26 beginnt am 15. August 2025 und endet mit dem Finale am 23. Mai 2026, das traditionsgemäß im Olympiastadion in Berlin ausgetragen wird. Alle Rahmentermine der DFB-Pokal-Saison 25/26 im Überblick:

1. Hauptrunde: 15. bis 18. und 26./27. Aug. 2025

2. Hauptrunde: 28./29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026

Halbfinale: 21./22. April 2026

Finale in Berlin: 23. Mai 2026

Für die Übertragung des DFB-Pokals 25/26 ist erneut der Pay-TV und Streaming-Anbieter Sky zuständig. Einige Spiele des Turniers gibt es jedoch auch im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen. Wann genau die Auslosungen für die weiteren Runden des Turniers stattfinden, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir reichen die entsprechenden Infos an dieser Stelle nach.

DFB-Pokal 25/26: Spielplan der 1. Hauptrunde - Wann spielt Augsburg?

Bis auf zwei Ausnahmen finden alle Spiele der 1. Runde vom 15. bis zum 18. August 2025 statt. Die Begegnungen des VfB Stuttgart und des FC Bayern München wurden auf den 26. und 27. August verschoben, da die beiden Teams am 16.8.25 bereits im Franz-Beckenbauer-Supercup gegeneinander antreten. Der FC Augsburg bekommt es in der 1. Hauptrunde mit dem Regionalligisten Hallescher FC zu tun. Den vollständigen Spielplan der 1. DFB-Pokal-Runde 25/26 inklusive der Spielklasse aller Mannschaften finden Sie hier: