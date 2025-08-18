DFB-Pokal 25/26: Spielplan steht fest – wann spielt der FCA?

Der DFB-Pokal hat wohl auch deshalb einen hohen Unterhaltungswert, da das Turnier bekanntlich immer für eine Überraschung gut ist. In der vergangenen Saison schaffte es Arminia Bielefeld als Drittligist ins Endspiel, was zuvor nur zwei anderen Mannschaften aus der 3. Liga gelungen war. Am Ende reichte es nach einem torreichen Finale nicht für den Pokalsieg und Bielefeld musste sich dem VfB Stuttgart mit 2:4 geschlagen geben.
In der Saison 25/26 haben die Teams aus den unteren Spielklassen wieder die Möglichkeit, sich gegen die Großen der Bundesliga zu beweisen. Wie sieht der Spielplan für die DFB-Pokal-Saison 25/26 aus? Wann finden die einzelnen Runden statt und zu welchen Terminen werden sie jeweils ausgelost? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum DFB-Pokal 25/26 haben wir hier für Sie.
DFB-Pokal 25/26: Termine und Beginn der neuen Saison
Nach der Auslosung der 1. Runde, die am 15. Juni stattfand, stehen alle Begegnungen der 1. Runde fest. Die Pokalsaison 25/26 beginnt am 15. August 2025 und endet mit dem Finale am 23. Mai 2026, das traditionsgemäß im Olympiastadion in Berlin ausgetragen wird. Alle Rahmentermine der DFB-Pokal-Saison 25/26 im Überblick:
- 1. Hauptrunde: 15. bis 18. und 26./27. Aug. 2025
- 2. Hauptrunde: 28./29. Oktober 2025
- Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
- Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026
- Halbfinale: 21./22. April 2026
- Finale in Berlin: 23. Mai 2026
Für die Übertragung des DFB-Pokals 25/26 ist erneut der Pay-TV und Streaming-Anbieter Sky zuständig. Einige Spiele des Turniers gibt es jedoch auch im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen. Wann genau die Auslosungen für die weiteren Runden des Turniers stattfinden, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir reichen die entsprechenden Infos an dieser Stelle nach.
DFB-Pokal 25/26: Spielplan der 1. Hauptrunde - Wann spielt Augsburg?
Bis auf zwei Ausnahmen finden alle Spiele der 1. Runde vom 15. bis zum 18. August 2025 statt. Die Begegnungen des VfB Stuttgart und des FC Bayern München wurden auf den 26. und 27. August verschoben, da die beiden Teams am 16.8.25 bereits im Franz-Beckenbauer-Supercup gegeneinander antreten. Der FC Augsburg bekommt es in der 1. Hauptrunde mit dem Regionalligisten Hallescher FC zu tun. Den vollständigen Spielplan der 1. DFB-Pokal-Runde 25/26 inklusive der Spielklasse aller Mannschaften finden Sie hier:
- Freitag, 15. August 2025, 18 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) – Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)
- Freitag, 15. August 2025, 18 Uhr: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) – 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)
- Freitag, 15. August 2025, 18 Uhr: FC Gütersloh (Regionalliga West) – 1. FC Union Berlin (Bundesliga)
- Freitag, 15. August 2025, 20:45 Uhr: Arminia Bielefeld (2. Bundesliga) – SV Werder Bremen (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 13 Uhr: BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) – VfL Bochum (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 13 Uhr: FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – Hamburger SV (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr: Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord) – FC St. Pauli (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr: Hansa Rostock (3. Liga) – TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr: SV Sandhausen (3. Liga) – RB Leipzig (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr: Bahlinger SC (Oberliga Baden-Württemberg) – 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr: FV Illertissen (Regionalliga Bayern) – 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr: SV Hemelingen (Bremen-Liga) – VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 18 Uhr: VfB Lübeck (Regionalliga Nord) – SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 18 Uhr: Energie Cottbus (3. Liga) – Hannover 96 (2. Bundesliga)
- Samstag, 16. August 2025, 18 Uhr: Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) – SC Freiburg (Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 13 Uhr: FV Engers 07 (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 13 Uhr: Viktoria Köln (3. Liga) – SC Paderborn 07 (2. Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr: 1. FC Lokomotive Leipzig (Regionalliga Nordost) – FC Schalke 04 (2. Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr: Blau-Weiß Lohne (Regionalliga Nord) – SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr: SSV Jahn Regensburg (3. Liga) – 1. FC Köln (Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr: ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost) – Karlsruher SC (2. Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr: RSV Eintracht 1949 (Oberliga Nordost) – 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr: SV Atlas Delmenhorst (Oberliga Niedersachsen) – Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 18 Uhr: FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest) – Holstein Kiel (2. Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 18 Uhr: Hallescher FC (Regionalliga Nordost) – FC Augsburg (Bundesliga)
- Sonntag, 17. August 2025, 18 Uhr: SSV Ulm 1846 (3. Liga) – SV Elversberg (2. Bundesliga)
- Montag, 18. August 2025, 18 Uhr: Dynamo Dresden (2. Bundesliga) – 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Montag, 18. August 2025, 18 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 (3. Liga) – Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)
- Montag, 18. August 2025, 18 Uhr: Preußen Münster (2. Bundesliga) – Hertha BSC (2. Bundesliga)
- Montag, 18. August 2025, 20:45 Uhr: Rot‑Weiss Essen (3. Liga) – Borussia Dortmund (Bundesliga)
- Dienstag, 26. August 2025, 20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga) – VfB Stuttgart (Bundesliga)
- Mittwoch, 27. August 2025, 20:45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) – FC Bayern München (Bundesliga)
