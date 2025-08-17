DFB-Pokal 25/26 live im TV und Stream: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Wie immer treten beim DFB-Pokal 25/26 64 Mannschaften aus allen Spielklassen des deutschen Fußballs an, um sich die begehrte Trophäe zu schnappen. In der vergangenen Saison ist das dem VfB Stuttgart gelungen. Das Team von Sebastian Hoeneß ließ im Finale den Traum von Arminia Bielefeld platzen, als erster Drittligist den DFB-Pokal zu gewinnen. In der Saison 25/26 werden die Karten neu gemischt und wie die Bielefelder wieder eindrucksvoll bewiesen haben, ist der DFB-Pokal immer für eine Überraschung gut.

Im Gegensatz zu anderen großen Turnieren verzichtet der DFB-Pokal 2025/26 wie gewohnt auf eine Gruppenphase. Stattdessen werden sowohl die Hauptrunden als auch die Finalspiele im K.o.-System ausgetragen. Egal ob Bundesligist oder Regionalliga-Team: Jede Mannschaft hat nur eine Chance, sich zu beweisen.

Wie läuft die Übertragung in der Pokal-Saison 25/26? Gibt es den DFB-Pokal auch im Free-TV und kostenlos im Live-Stream zu sehen? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung des Turniers hier für Sie.

Der DFB-Pokal 25/26 im Free-TV, Pay-TV und Stream

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal 2025/26 liegen erneut bei Sky, ARD und ZDF. Wenn Sie alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, kommen Sie jedoch um ein kostenpflichtiges Sky-Abo nicht herum. Das Sky Sport-Abo kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos aktuell 25 Euro im Monat (Stand: Juli 2025).

ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Partien des Turniers. Dazu gehören die beiden Halbfinal-Spiele und das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei Spiele. Darüber hinaus haben sich ARD und ZDF umfangreiche Nachverwertungsrechte für den DFB-Pokal gesichert. Sollten Sie die Live-Übertragung also aufgrund eines fehlenden Sky-Abos verpasst haben, können Sie die Zusammenfassungen im Nachhinein kostenlos im Free-TV ansehen.

DFB-Pokal 25/26 live im Free-TV: Übertragung und TV-Termine im Überblick

In der 1. Hauptrunde gibt es vier Pokalspiele im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen, in der zweiten Runde werden voraussichtlich zwei Partien von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Wie viele Spiele in welcher Runde im Free-TV zu sehen sind, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen.

1. Hauptrunde (15. bis 18. August & 26./27. August 2025): Vier Spiele

2. Hauptrunde (28. und 29. Oktober 2025): Zwei Spiele

Achtelfinale (2. und 3. Dezember 2025): Drei Spiele

Viertelfinale(3./4. und 10./11. Februar 2026): Drei Spiele

Beide Halbfinals (21. und 22. April 2026) und das Finale (23. Mai 2026) in Berlin

Für die erste Runde steht bereits fest, welche Begegnungen im Free-TV zu sehen sind. Laut Spielplan des DFB-Pokals 25/26 finden die Spiele von Stuttgart und Bayern München später statt. Das liegt daran, dass die beiden Teams am 16. August 2025 im Franz-Beckenbauer-Supercup gegeneinander angetreten sind. Der Rekordmeister Bayern München entschied die Partie mit einem 2:1 für sich. Wir ergänzen diese Liste fortlaufend, sobald die Sender die entsprechenden Informationen veröffentlichen: