Von 1935 bis heute: Alle Sieger des DFB-Pokals

Der DFB-Pokal bringt eine große Tradition mit. Bereits seit 1935 wird um den wichtigsten Pokal im deutschen Fußball gespielt. Alle Sieger und Rekordsieger auf einen Blick.

Am Freitag fällt der Startschuss für den DFB-Pokal 2022/23. In Deutschland werden dann wieder Fans mit ihren Mannschaften mitfiebern und sagen: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze". Der Modus im DFB-Pokal ist tatsächlich besonders, denn eine Mannschaft darf sich keinen einzigen Fehltritt erlauben. Wer verliert, der scheidet aus.

In der vergangenen Saison musste das auch der FC Bayern München erleben, der bereits in der 2. Runde an Borussia Mönchengladbach (0:5) scheiterte. Den Fall des Favoriten konnte RB Leipzig nutzen und zum ersten Mal den legendären DFB-Pokal aus Berlin entführen. Die Sachsen reihten sich in eine lange Liste an Titelträgern ein.

DFB-Pokal: Alle Sieger in einer Liste

Jahr Sieger Finalgegner 2022 RB Leipzig SC Freiburg 2021 Borussia Dortmund RB Leipzig 2020 FC Bayern München Bayer Leverkusen 2019 Bayern München RB Leipzig 2018 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 2017 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2015 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 2013 FC Bayern München VfB Stuttgart 2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 2011 FC Schalke 04 MSV Duisburg 2010 FC Bayern München Werder Bremen 2009 Werder Bremen Bayer Leverkusen 2008 FC Bayern München Borussia Dortmund 2007 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2006 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 2005 FC Bayern München FC Schalke 04 2004 Werder Bremen Alemannia Aachen 2003 FC Bayern München 1. FC Kaiserslautern 2002 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 2001 FC Schalke 04 Union Berlin 2000 FC Bayern München Werder Bremen 1999 Werder Bremen FC Bayern München 1998 FC Bayern München MSV Duisburg 1997 VfB Stuttgart Energie Cottbus 1996 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC 1995 Bor. Mönchengladbach VfL Wolfsburg 1994 Werder Bremen Rot-Weiss Essen 1993 Bayer Leverkusen Hertha BSC Amateure 1992 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 1991 Werder Bremen 1. FC Köln 1990 1. FC Kaiserslautern Werder Bremen 1989 Borussia Dortmund Werder Bremen 1988 Eintracht Frankfurt VfL Bochum 1987 Hamburger SV Stuttgarter Kickers 1986 FC Bayern München VfB Stuttgart 1985 Bayer 05 Uerdingen FC Bayern München 1984 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1983 1. FC Köln Fortuna Köln 1982 FC Bayern München 1. FC Nürnberg 1981 Eintracht Frankfurt 1. FC Kaiserslautern 1980 Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln 1979 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 1978 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf 1977 1. FC Köln Hertha BSC 1976 Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern 1975 Eintracht Frankfurt MSV Duisburg 1974 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1973 Bor. Mönchengladbach 1. FC Köln 1972 FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern 1971 FC Bayern München 1. FC Köln 1970 Kickers Offenbach 1. FC Köln 1969 FC Bayern München FC Schalke 04 1968 1. FC Köln VfL Bochum 1967 FC Bayern München Hamburger SV 1966 FC Bayern München MSV Duisburg 1965 Borussia Dortmund Alemannia Aachen 1964 TSV 1860 München Eintracht Frankfurt 1963 Hamburger SV Borussia Dortmund 1962 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 1961 Werder Bremen 1. FC Kaiserslautern 1960 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1959 Schwarz-Weiß Essen Borussia Neunkirchen 1958 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 1957 FC Bayern München Fortuna Düsseldorf 1956 Karlsruher SC Hamburger SV 1955 Karlsruher SC FC Schalke 04 1954 VfB Stuttgart 1. FC Köln 1953 Rot-Weiss Essen Alemannia Aachen 1943 First Vienna FC ( Österreich ) LSV Hamburg 1942 TSV 1860 München FC Schalke 04 1941 Dresdner SC FC Schalke 04 1940 Dresdner SC 1. FC Nürnberg 1939 1. FC Nürnberg Waldhof Mannheim 1938 Rapid Wien ( Österreich ) FSV Frankfurt 1937 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1936 VfB Leipzig FC Schalke 04 1935 1. FC Nürnberg FC Schalke 04

DFB-Pokal Rekordsieger

Der FC Bayern München hat bereits 20 Mal den DFB-Pokal gewinnen können. Damit liegt der deutsche Rekordmeister auch bei dem großen Pokalwettbewerb in Deutschland ganz vorne. Eine Übersicht zu den Rekordsiegern des DFB-Pokals und allen Titelträgern:

20 Titel FC Bayern München 6 Werder Bremen 5 Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 4 1. FC Köln

1. FC Nürnberg 3 Bor. Mönchengladbach

Hamburger SV

VfB Stuttgart 2 1. FC Kaiserslautern

Dresdner SC

Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC

TSV 1860 München 1 1. FC Lok Leipzig

Bayer Leverkusen

First Vienna FC

Hannover 96

KFC Uerdingen 05

Kickers Offenbach

Rapid Wien

RB Leipzig

Rot-Weiss Essen

Schwarz-Weiß Essen

VfL Wolfsburg

