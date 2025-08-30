DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV und Stream: Wann wird die 2. Runde ausgelost?

Mit dem Abschluss der ersten Pokalrunde steht bereits die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal 2025/26 an. Von den Amateurklubs haben sich nur zwei Teams in die nächste Phase gekämpft. Für die wohl größte Überraschung sorgte der FV Illertissen: Der Regionalligist forderte den Zweitligisten 1. FC Nürnberg heraus und rettete sich dank eines Last-Minute-Treffers von Tobias Rühle in der 90. Minute in die Verlängerung. Dort hielten die Schwaben stand und setzten sich schließlich im Elfmeterschießen mit 6:5 durch – eine Geschichte, wie sie nur der DFB-Pokal schreibt.

Als einziger Bundesligist musste sich bislang Werder Bremen aus dem Wettbewerb verabschieden. Die Bremer unterlagen dem Vize-Pokalsieger Arminia Bielefeld mit 0:1. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und dem Finaleinzug in der vergangenen Pokal-Saison knüpft Bielefeld damit an seine Erfolgsserie an. Insgesamt bot die erste Runde jedoch vergleichsweise wenige Überraschungen: Fast alle übrigen Sieger stammen aus der Bundesliga oder der 2. Liga.

Sobald auch die beiden Supercup-Kontrahenten VfB Stuttgart und FC Bayern München ihre Erstrundenspiele am 26. und 27. August absolviert haben, steht das Teilnehmerfeld der zweiten Runde fest. Hier erfahren Sie, wie Sie die Auslosung live im TV und Stream verfolgen können – und bekommen zusätzlich alle Teams im Überblick.

DFB-Pokal Auslosung der 2. Runde: Termin, Uhrzeit und Datum

Genau wie die erste Pokalrunde findet die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals 25/26 ebenfalls im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Den genauen Termin und die wichtigsten Eckdaten haben wir hier für Sie:

Datum: Sonntag, 31. August 2025

Uhrzeit: ab 19 Uhr

Dauer: 30 - 45 Minuten

Übertragung der DFB-Pokal Auslosung zur 2. Runde live im TV und Stream

Nachdem das ZDF für die erste Auslosung der Saison zuständig war, ist nun die ARD an der Reihe. Die DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Runde wird live im Free-TV im linearen TV-Programm der ARD übertragen. Alternativ können Sie die Auslosung auch im kostenlosen Live-Stream der Sportschau verfolgen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen nicht nur die Auslosungen der einzelnen runden, sondern mischen auch bei der Übertragung der Pokalspiele mit. Zwar liegen die Exklusivrechte für die meisten Partien bei Sky, pro Runde zeigen ARD und ZDF jedoch mindestens drei Spiele. Zu den insgesamt 15 Partien, die bei ARD oder ZDF zu sehen sind, gehören beide Halbfinals und das große Finale am 23. Mai 2026.

Termine der DFB-Pokal-Saison 25/26 im Überblick

Die Begegnungen werden zwar nach jeder Runde ausgelost, die Rahmentermine der neuen Pokalsaison stehen allerdings schon fest. Hier finden Sie alle wichtigen Termine im Überblick:

1. Runde: 15. bis 18. August sowie 26./27. August 2025

2. Runde: 28./29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3./4. Februar sowie 10./11. Februar 2026

Halbfinale: 21./22. April 2026

Finale: 23. Mai 2026

Lostöpfe bei der DFB-Pokal Auslosung für die 2. Runde: Die Teams der Saison 25/26

Die teilnehmenden Mannschaften sind für die Auslosung erneut in zwei Lostöpfe eingeteilt. Im ersten Lostopf befinden sich die Amateur-Mannschaften, im zweiten Topf die Teams der 1. und 2. Bundesliga. Alle Mannschaften im Überblick:

Amateurtopf:

Energie Cottbus (3. Liga)

FV Illertissen (Regionalliga)

Profitopf:

RB Leipzig (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Hamburger SV (Bundesliga)

SC Freiburg (Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

FC St. Pauli (Bundesliga)

1. FC Köln (Bundesliga)

FC Augsburg (Bundesliga)

FSV Mainz 05 (Bundesliga)

1. FC Heidenheim (Bundesliga)

TSG Hoffenheim (Bundesliga)

1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

1. FC Union Berlin (Bundesliga)

Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)

VfL Bochum (2. Bundesliga)

Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

SC Paderborn (2. Bundesliga)

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

SV Elversberg (2. Bundesliga)

Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Holstein Kiel (2. Bundesliga)

SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)

Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Hertha BSC (2. Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

FC Bayern München (Bundesliga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)