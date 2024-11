DFB-Pokal 24/25 Auslosung fürs Achtelfinale: Termin und Übertragung im TV und Live-Stream

Im DFB-Pokal 2024/25 sind die ersten beiden Runden durch. Damit stehen die 16 Mannschaften fest, die im Achtelfinale des Turniers gegeneinander antreten. Grund genug, den Blick auf Anfang Dezember zu richten. Dem Spielplan für die DFB-Pokalsaison 2024/25 zufolge finden dann nämlich die Achtelfinalbegegnungen statt. Am 3. und 4. Dezember werden die Endrundenspiele ausgetragen.

Fest steht: Borussia Dortmund wird nicht mit von der Partie sein - die Schwarz-Gelben scheiterten in der zweiten Pokalrunde am Bundesliga-Konkurrenten aus Wolfsburg. Mit dem FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, dem VfB Stuttgart und RB Leipzig sind aber dennoch einige Spitzenteams der 1. Deutschen Fußballbundesliga im DFB-Pokal-Achtelfinale vertreten. Gegen wen die vier Top-Mannschaften im Dezember ran müssen, entscheidet sich mit der Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals 24/25.

Wann findet diese genau statt? Und wie kann man die Auslosung live im TV oder Stream verfolgen? Alle relevanten Infos finden Sie in diesem Artikel.

Termin der DFB-Pokal-Auslosung für das Achtelfinale 24/25

Am Sonntag, dem 3. November - und damit exakt ein Monat vor den Pokalspielen - findet die Achtelfinal-Auslosung um 19.15 Uhr statt. Austragungsort ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Dort werden nacheinander Kugeln aus einem Topf gezogen - jede Kugel trägt den Namen eines Vereins, der sich für das Achtelfinale qualifizieren konnte.

Die Mannschaft, die für eine Paarung als Erstes gezogen wurde, erhält automatisch Heimrecht - mit einer Ausnahme: Handelt es sich beim ersten Team um eine Lizenzspieler-Mannschaft und beim zweiten um einen Amateurverein, so wird das Heimrecht letzterem zugesprochen.

Ziehungsleiter wird dieses Mal der Sportdirektor des DFB sein, Rudi Völler. Das bedeutet aber nicht, dass er auch die Lose ziehen wird. Darum kümmert sich ein Gesicht, das im Zusammenhang mit der Heim-EM 2024 bekannt wurde: Saxophon-Spieler André Schnura. Die Moderation der Auslosung übernimmt Stephanie Müller-Spirra.

DFB-Pokal Auslosung Achtelfinale 24/25 live im TV und Stream: Übertragung der Ziehung

Um die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen live zu sehen, benötigen Sie kein teures Abo - sie wird nämlich im Free-TV übertragen. Um 19.15 Uhr sollten Interessierte die Sportschau der ARD einschalten, um keine Paarung zu verpassen. Für alle, die die Auslosung nicht am heimischen Fernseher anschauen können, eignet sich der ARD-Livestream.

Die Achtelfinalspiele selbst können aber nur Fans sehen, die ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky abgeschlossen haben. Dieser hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals sichern können. Nur einzelne Partien werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern und damit kostenfrei gezeigt.

Dabei handelt es sich um 15 Spiele, die frei empfangbar sind. Die gute Nachricht: Beide Halbfinalbegegnungen, genauso wie das Finale selbst, werden von der ARD oder dem ZDF übertragen. Welche Aufeinandertreffen im Achtelfinale allerdings kostenfrei bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen, steht noch nicht fest.

DFB-Pokal Auslosung vom Achtelfinale 24/25: Die Mannschaften

„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, heißt es oft. Gemeint ist: In diesem Wettbewerb sollten sich klare Favoriten nicht zu sicher sein - auch wenn vor einem Spiel die Kräfteverhältnisse klar scheinen. So versetzen manche „Underdogs“ die Fußballwelt mit Pokalüberraschungen ins Staunen.

Während der FC Bayern München in den vergangenen Pokalsaisons gegen vermeintlich leichte Gegner in der ersten oder zweiten Runde des Pokalwettbewerbs die Segel streichen musste, konnte sich der Rekordmeister diesmal problemlos für das Achtelfinale qualifizieren. Neben dem frühen Aus des BVB in der zweiten Runde, gab es auch einige weitere Überraschungen.

Drittligist Arminia Bielefeld beispielsweise kegelte den Bundesligisten und Champions League Teilnehmer der Vorsaison, den 1. FC Union Berlin, aus dem Pokal. Auch der FC Heidenheim, der aktuell Deutschland in der Conference League vertritt, hatte in der zweiten Pokalrunde gegen den Zweitligisten Hertha BSC Berlin das Nachsehen. Gleiches gilt für die Störche aus Kiel, die als Bundesligist mit einem deutlichen 0:3 beim 1. FC Köln aus dem Wettbewerb ausschieden.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über alle verbliebenen 16 Teams, die im Lostopf für die Achtelfinal-Paarungen landen:

Die Mannschaften aus der 1. Bundesliga:

Bayer Leverkusen

Bayern München

VfB Stuttgart

RB Leipzig

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

Werder Bremen

VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim

FC Augsburg

Die Mannschaften aus der 2. Liga:

1. FC Köln

Hertha BSC

Karlsruher SC

Darmstadt 98

Jahn Regensburg

Die Mannschaft aus der 3. Liga:

Arminia Bielefeld