RB Leipzig - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Finale: Übertragung im Free-TV und Stream

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem RB Leipzig und Eintracht Frankfurt läuft live im Free-TV und Stream. Alle Informationen rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit und einen Live-Ticker gibt es hier.

Es ist soweit: Das Finale des DFB-Pokals der Saison 2022/23 zwischen dem RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen. In diesem Jahr findet der DFB-Pokal bereits zum 80. Mal statt. Bei der Frage nach dem Rekordsieger des höchsten deutschen Fußballpokals ist die Antwort wenig überraschend: Der deutsche Branchenprimus FC Bayern München konnte in seiner Vereinsgeschichte bei insgesamt 24 Finalteilnahmen bereits 20 Endspielsiege verbuchen. In diesem, ebenso wie im letzten Jahr, wird der Pokal jedoch nicht an den FC Bayern München gehen. Mit RB Leipzig steht der amtierende Pokalsieger erneut im Finale. Gegen den SC Freiburg konnten sich die Sachsen im Halbfinale souverän durchsetzen und können somit auf den zweiten Pokalerfolg in ihrer jungen Vereinsgeschichte hoffen. Mit dem 3:2 Sieg gegen den VfB Stuttgart steht den Leipzigern Eintracht Frankfurt im Finale gegenüber.

Doch wo und wann läuft die Übertragung des DFB-Pokal-Finales? Und wann ist überhaupt der Anpfiff? Informationen rund um das Endspiel zwischen dem RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben wir hier für Sie.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Termin und Anpfiff vom DFB-Pokal-Finale 2023

Wie dem Spielplan für den DFB-Pokal 2022/23 zu entnehmen ist, findet das Finale zwischen Leipzig und Frankfurt am Samstag, dem 3. Juni 2023 statt. Austragungsort ist traditionell das Olympiastadion in der Bundeshauptstadt Berlin, das Platz für mehr als 70.000 Zuschauer bietet. Der Anpfiff ist für 20 Uhr angesetzt.

DFB-Pokal-Finale RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal 2022/23 liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Jedoch darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Form der ARD und des ZDF die beiden Halbfinal-Spiele, sowie das Endspiel übertragen. Neben der Ausstrahlung im analogen Free-TV beim ZDF wird es auch die Möglichkeit geben, das Finale im Live-Stream zu verfolgen.

Wir haben Ihnen eine kurze Übersicht mit den wichtigsten Informationen rund um die Übertragung des DFB-Pokal-Finals 2023 zusammengestellt:

Spiel: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt , DFB-Pokal-Finale 22/23

gegen , DFB-Pokal-Finale 22/23 Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Anpfiff: 20 Uhr

20 Uhr Austragungsort: Olympiastadion in Berlin

Olympiastadion in Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

DFB-Pokal-Finale 2022/23 im Live-Ticker: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt - Spielstand und Ergebnis

Sollten Sie trotz der Übertragung im Free-TV und Live-Stream keine Möglichkeit haben, das Finale zwischen Leipzig und Frankfurt zu verfolgen, so möchten wir Sie nicht im Dunkeln lassen. Unser Live-Ticker bietet Ihnen eine adäquate Alternative. Egal ob Tore, Einwechslungen oder Karten: Bei uns bleiben Sie zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand.

DFB-Pokal 2022/23: Das sind die ausgeschütteten Prämien

