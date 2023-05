DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023: Wolfsburg - Freiburg live im Free-TV und Stream

Im DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023 treffen Wolfsburg und Freiburg aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zum Termin und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Das Finale des 14. DFB-Pokals der Frauen steht an. Bereits am 15. und 16. April fand das Halbfinale statt: Dort siegte der VfL Wolfsburg mit 5:0 gegen den FC Bayern München, der SC Freiburg setzte sich mit 1:0 gegen Leipzig durch.

Somit stehen Wolfsburg und Freiburg in dieser Saison im DFB-Pokal-Finale der Frauen. Wann treffen die beiden Frauen-Fußball-Teams aufeinander? Wo gibt es das Finale im Free-TV und Stream zu sehen? Alle Infos zum DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023, Wolfsburg vs. Freiburg haben wir hier für Sie.

Termin von Wolfsburg - Freiburg: DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023

Das DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023 findet am Donnerstag, dem 18. Mai 2023 statt - dann wird entschieden ob der VfL Wolfsburg oder der SC Freiburg den Sieg mit nach Hause nimmt. Anstoß ist um 16.45 Uhr.

Seit 2010 finden die DFB-Pokalspiele der Frauen im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt, dasselbe gilt für das kommende Finale. Dem DFB zufolge sind dafür inzwischen etwa 40.000 Tickets verkauft – ein Zuschauerrekord (Stand: 16.5.2023). Insgesamt würden 44.808 Zuschauer in das Stadion passen.

Wolfsburg - Freiburg live im Free-TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023

Auch alle Fußball-Fans, die es nicht nach Köln ins Stadion schaffen haben Grund zur Freude: Das DFB-Pokal-Finale der Frauen wird am 18. Mai sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Live-Stream übertragen.

Kostenlos im linearen TV wird das Endspiel im Ersten übertragen. Auf der Website der ARD gibt es darüber hinaus einen kostenlosen Live-Stream der Partie. Die Sendung startet etwas früher als das Match, um 16.30 Uhr. Reporterin Stephanie Baczyk und Expertin Nia Künzer begleiten das Finale. Wer das Spiel nicht im TV oder Stream sehen kann, dem steht außerdem der Live-Ticker der Sportschau zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es das DFB-Pokal-Finale der Frauen live auf Sky im Stream. Dafür ist allerdings ein Abonnement notwendig: Ab 20 Euro monatlich können Sie den Streaming-Dienst im Jahresabo nutzen.

Hier finden Sie alle Infos zum Finale noch einmal in der Übersicht:

Was: DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023: Wolfsburg - Freiburg

DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023: - Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023

Donnerstag, 18. Mai 2023 Uhrzeit: 16.45 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

Rhein-Energie-Stadion in Free-TV: ARD

gratis Live-Stream: ARD

Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream mit Abo: Sky

VfL Wolfsburg vs. Freiburg im DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023: Bilanz

Der VfL Wolfsburg hält den Rekord für die längste Siegesserie bei den DFB-Pokalspielen der Frauen: Zwischen 2014 und 2022 gewann das Team ganze 40 Spiele in Folge und gewann so achtmal den Pokal. In der Rangliste der Pokalsiegerinnen steht der VfL Wolfsburg mit neun Siegen auf Platz zwei. Mit einem Sieg würden die Wolfsburgerinnen am 1. FFC Frankfurt vorbeiziehen, der ebenfalls 9 Siege aber mehr Finalteilnahmen auf dem Konto hat.

Der SC Freiburg konnte bei den DFB-Pokalspielen der Frauen zwar bisher noch keinen Sieg nach Hause holen, doch das Team schaffte es bereits im Jahr 2019 ins DFB-Pokal-Finale. Schon damals standen sich Freiburg und Wolfsburg gegenüber, doch das Endspiel ging mit 1:0 für Wolfsburg aus. Ob es in dieser Saison anders aussieht und der SC Freiburg das Revanche-Spiel dieses Mal für sich entscheidet, können Sie am Donnerstag live verfolgen.