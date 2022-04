DFB-Pokal-Halbfinale 2022: Termine, Übertragung, Live-Ticker und alle Infos

Aktuell findet im DFB-Pokal das Halbfinale 2022 statt. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Termine und Mannschaften und einen Live-Ticker für Sie.

Nachdem es im DFB-Pokal 2022 erstmals vier Zweitligisten in das Viertelfinale des deutschen Turniers geschafft hatten, konnte sich am Ende nur ein Team aus der zweiten Spielklasse auch für das anstehende Halbfinale qualifizieren.

Im Viertelfinale hat sich der HSV im Zweitligaduell gegen den Karlsruher SC durchgesetzt und ist nun der einzige Verein im Halbfinale, der den Pokal bereits gewinnen konnte. Neben dem Hamburger SV stehen außerdem der SC Freiburg, der RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin im diesjährigen DFB-Pokal Halbfinale.

Wie läuft die Übertragung der beiden Halbfinal-Partien beim DFB-Pokal 2022? Gibt es die Spiele auch im Free-TV zu sehen? Wie sieht der genaue Spielplan für das Halbfinale des Turniers aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum DFB-Pokal 2022 finden Sie hier. Außerdem haben wir auch einen Live-Ticker zu beiden Partien für Sie.

Video: SID

DFB-Pokal Halbfinale 2022: Termine

Vier Mannschaften stehen im Halbfinale des diesjährigen DFB-Pokals 2022. Die beiden Spiele finden am 19. und 20. April 2022 statt. Welche Teams aufeinandertreffen wurde am 6. März 2022 ausgelost.

Spielplan im DFB-Pokal Halbfinale 2022

Die beiden Spiele finden an aufeinanderfolgenden Tagen Ende April statt. Das ist der Spielplan im Halbfinale im Überblick:

19.04.2022, 20.45 Uhr: HSV - SC Freiburg

- 20.04.2022, 20.45 Uhr: RB Leipzig - Union Berlin

Die Gewinner der Halbfinal-Partien treffen im Finale am 21. Mai 2022 aufeinander. Traditionell treten die beiden Finalisten des DFB-Pokals in der deutschen Hauptstadt Berlin gegeneinander an. Auch in diesem Jahr wird das Finale im Olympiastadion stattfinden, das Platz für 74.475 Zuschauer bietet.

DFB-Pokal Halbfinale 2022: Übertragung live im Free-TV und Stream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele der diesjährigen DFB-Pokal-Saison 21/22. In der 1. und 2. Runde und in den bisherigen Endrundenspielen gab es nur wenige Begegnungen auch im Free-TV zu sehen. Das ändert sich mit dem anstehenden Halbfinale: Beide Spiele werden von der ARD übertragen. Auch das Finale im Mai wird es im Ersten zu sehen geben. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die beiden Spiele am 19. und 20. April auch online im Live-Stream der ARD verfolgen. Der Service ist in ganz Deutschland kostenlos nutzbar.

Liveticker zum DFB-Pokal Halbfinale 2022

Über unser Datencenter sind Sie immer aktuell über alle Termine und Ergebnisse der Spiele des DFB-Pokals 2021/22 informiert. Natürlich können Sie hier im Liveticker auch die beiden Spiele des Halbfinales verfolgen - mit allen Toren, gelben und roten Karten und den Highlights der beiden Begegnungen als Kommentar. Kurz vor Anpfiff der jeweiligen Partie finden Sie hier außerdem die Aufstellung der antretenden Mannschaften.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Teams im DFB-Pokal Halbfinale 2022: Das sind die vier Mannschaften

Hamburger SV

Trainer: Horst Hrubesch

Stadion: Volksparkstadion

Liga: 2. Liga

Bisherige Pokalsiege : 3

SC Freiburg

Trainer: Christian Streich

Stadion: Europa-Park Stadion

Liga: Bundesliga

Bisherige Pokalsiege : 0

RB Leipzig

Trainer: Domenico Tedesco

Stadion: Red Bull Arena

Arena Liga: Bundesliga

Bisherige Pokalsiege : 0

1. FC Union Berlin

Trainer: Urs Fischer

Stadion: Stadion An der Alten Försterei

Liga: Bundesliga

Bisherige Pokalsiege : 0

(AZ)