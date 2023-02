Nach Notfall im Stadion: Stille bei der Partie zwischen Leipzig und Hoffenheim

Vor dem Stadion beim DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim hat sich ein medizinischer Notfall ereignet. Die Fans fuhren daraufhin die Lautstärke herunter.

Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim ist es am Mittwochabend zu einem medizinischen Notfall gekommen. Das teilte der Club kurz nach dem Anpfiff am Mittwoch mit. "Am Stadioneinlass musste vor dem Spiel eine Person reanimiert werden, wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht", twitterten die Leipziger.

Stille im Stadion nach dem Vorfall bei der Partie zwischen Leipzig und Hoffenheim

Die große Mehrheit der Zuschauer stellte aufgrund des Vorfalls die Unterstützung ein, im Stadion herrschte gebannte Stille. In dieser Phase fiel im Achtelfinale auch das 1:0 durch Emil Forsberg (8. Minute), das von den Fans verhalten bejubelt wurde. (dpa)