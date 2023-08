Tickets für das KSC-Pokalspiel gegen Saarbrücken: Vorverkauf, Preise, Optionen für Dauerkarten-Inhaber

Pokalspiel KSC vs. Saarbrücken: Hier finden Sie alle Infos zu den Tickets - Vorverkauf, Preise und Optionen für die Inhaberinnen und Inhaber von Dauerkarten.

Am Freitag, 11. August 2023, startet der KSC in den DFB-Pokal 2023/2024 - es geht gegen den 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist um 18 Uhr. Der Gastgeber bietet die Möglichkeit, die Partie im Ludwigsparkstadion mitzuerleben. Dafür gibt es Tickets im Steh- und Sitzplatzbereich des Stadions. Wer nicht leibhaftig vor Ort dabei sein will oder möchte, kann das Spiel natürlich auch in einer der vielen Kneipen und Bars verfolgen, in denen die Begegnung live übertragen wird.

Der Karlsruher SC ist bereits am 29. Juli in die Saison 2023/2024 der 2. Bundesliga gestartet - mit einem 3:2-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Damit gelang der Mannschaft von Trainer Christian Eichner, die nach zwei Jahren in der dritten Liga den erneuten Sprung in die zweite Liga geschafft hat, ein perfekter Einstand. Der KSC-Neuling Dzenis Burnic kam erst nach 83 Spielminuten zum Einsatz, doch der Ex-Heidenheimer donnerte die Kugel nur rund 200 Sekunden später aus 20 Metern Entfernung mit dem linken Fuß in die Maschen der Niedersachsen. Damit machte er den Sack endgültig zu. Auf die Frage, ob er so einen sensationellen Treffer schon mal gemacht habe, sagte er lachend: "Traumtore wünscht man sich öfters, aber so ein Treffer gelang mir zuvor noch nie."

Tickets für das Pokalspiel KSC vs. Saarbrücken: Vorverkauf



Der freie Verkauf möglicher Restkarten beginnt am 7. August 2023 um 11 Uhr. Das Ganze kann ausschließlich über den Online-Ticketshop des Vereins abgewickelt werden. Pro Person gibt es im freien Verkauf maximal zwei Karten. Der Ticketverkauf endet spätestens am 8. August 2023 um 12.00 Uhr.

Tickets für das KSC-Pokalspiel: Welche Optionen haben Dauerkarteninhaber?



Mitglieder sowie Inhaberinnen und Inhaber von Dauerkarten für die Spielzeit 2023/24 können schon ab dem 4. August 2023 um 11 Uhr zuschlagen. Auch das läuft exklusiv über den Online-Ticketshop des Karlsruher SC. Pro KSC-ID ist der Kauf von bis zu zwei Karten möglich. Ist eine Person sowohl Mitglied als auch Inhaberin oder Inhaber einer Dauerkarte, können trotzdem nur bis zu zwei Tickets erworben werden ("und keine vier Tickets", wie der Verein noch mal ausdrücklich klarstellt). Dies gilt auch für den Fall, dass mehrere Dauerkarten auf eine KSC-ID gekauft worden sein sollten.

Bitte beachten: Dauerkarten-Inhaberinnen und Dauerkarten-Inhaber 2023/24 sowie Mitglieder sehen das Spiel im Online-Ticketshop erst nach ihrem Login. Bitte registrieren Sie sich nicht noch einmal! Verwenden Sie die eMail-Adresse, die mit ihrer Dauerkarte oder Mitgliedschaft verknüpft ist. Sollte man sich nicht anmelden können, ist keine oder eine falsche eMail-Adresse hinterlegt. In diesem Fall muss man sich beim KSC melden.

Preise für die Tickets beim KSC-Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken

Für das DFB-Pokalspiel KSC gegen Saarbrücken am 11. August 2023 um 18 Uhr gelten diese Ticket-Preise:

Stehplätze

Vollzahler: 13,50 Euro pro Karte

Sitzplätze

Vollzahler: 26,00 Euro pro Karte (für den Block C im Gastbereich)

Rollstuhlfahrerplätze

13,50 Euro inklusive Begleitung (im Heimbereich)