Auslosung fürs DFB-Pokal-Viertelfinale 2022: Übertragung, Teams und alle Infos

Die Auslosung zum Viertelfinale im DFB-Pokal 2022 findet Ende Januar statt. Wir haben alle Infos zum Termin sowie zur Übertragung und den Teams für Sie.

Die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals 21/22 sind beendet und nun sind noch acht Teams im Rennen um den Pokalsieg. Aus den unteren Klassen des deutschen Fußballs haben es in diesem Jahr keine Teams in das Viertelfinale geschafft. Von den übrigen Mannschaften spielen jeweils vier in der Bundesliga und vier in der 2. Liga. Im Gegensatz zu anderen Turnier-Formaten werden beim DFB-Pokal die Begegnungen bis zum Halbfinale ausgelost - die Teams wissen nach einem Sieg also nicht, welche Mannschaft in der nächsten Runde auf sie wartet.

Wann wird die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals im TV übertragen? Welche Teams haben noch eine Chance auf den Pokalsieg? Wer wird die Lose für das Viertelfinale ziehen? Antworten auf diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

Auslosung zum Viertelfinale im DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit und Datum

Die Auslosung zum Viertelfinale wird am 30. Januar 2022 im Rahmen der Sportschau-Sendung im Ersten übertragen und findet im Deutschen Fußballmuseum statt. Die Lose ziehen wird der Skirennläufer und ARD-Wintersport-Experte Felix Neureuther. Die Sportschau beginnt um 19.15 Uhr und dauert 45 Minuten. Das sind die Eckdaten zur Sendung auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 30. Januar 2022

Sonntag, 30. Januar 2022 Uhrzeit: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Dauer: 45 Minuten (Sportschau)

Video: SID

Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale: Übertragung live im TV und Stream

Die Auslosung zum Viertelfinale des DFB Pokals 21/22 gibt es am 30. Januar 2022 live im TV im Ersten zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Auslosung der Begegnungen auch im Live-Stream der ARD verfolgen.

Darüber hinaus gibt es auch einige Spiele des Turniers bei der ARD im Free-TV zu sehen. Im Viertelfinale zeigt der Sender zwei Spiele und die beiden Halbfinals und das Finale werden ebenfalls im Ersten übertragen. Alle weiteren Begegnungen gibt es nur bei dem Pay-TV Sender Sky zu sehen.

Weitere Infos und die Highlights der bisherigen Spiele finden Sie hier auf dieser Seite bei der Sportschau.

Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick

Das Viertelfinale des DFB-Pokals 21/22 findet am 1. und 2. März 2022 statt. Danach folgt das Halbfinale im April und der Abschluss des Turniers findet mit dem großen Finale im Mai 2022 statt. Das sind die Termine in der Übersicht:

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale: 21. Mai 2022

DFB-Pokal 2021/22: Welche Teams sind bei der Auslosung für das Viertelfinale dabei?

Acht deutsche Mannschaften haben noch eine Chance auf den Pokalsieg 2022. Ab dem Viertelfinale gibt es keine Lostöpfe mehr - jede Begegnung ist möglich. Diese Mannschaften sind im Viertelfinale dabei:

Club Spielklasse RB Leipzig Bundesliga Union Berlin Bundesliga SC Freiburg Bundesliga VfL Bochum Bundesliga FC St. Pauli 2. Bundesliga Hamburger SV 2. Bundesliga Karlsruher SC 2. Bundesliga Hannover 96 2. Bundesliga

Die Ergebnisse der Spiele im Achtelfinale des DFB-Pokals 21/22

1. FC Köln – Hamburger SV (3:4 i.E)

– (3:4 i.E) TSV 1860 München – Karlsruher SC (0:1)

– (0:1) VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05 (3:1)

– (3:1) FC St. Pauli – Borussia Dortmund (2:1)

– (2:1) RB Leipzig – FC Hansa Rostock (2:0)

– FC (2:0) Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach (3:0)

– (3:0) Hertha BSC – Union Berlin (2:3)

– (2:3) TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg (1:4)

(AZ)