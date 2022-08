Viktoria Köln - Bayern München im DFB-Pokal: Termin und Live-Übertragung im TV und Stream

Im DFB-Pokal 2022/2023 treffen der FC Viktoria Köln und der FC Bayern München aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream.

Die erste Runde des DFB-Pokals 2022/2023 begann am 29. Juli. In dieser ersten Runde des Turniers treten Vereine aus ganz verschiedenen Ligen gegeneinander an. So auch der FC Viktoria Köln, der in der 3. Fußball-Bundesliga spielt, gegen den FC Bayern München, den amtierenden Deutschen Meister.

Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung und den Termin des etwas anderen Spiels zwischen den beiden ungleichen Mannschaften.

FC Viktoria Köln - FC Bayern München: Termin und Uhrzeit des Spiels im DFB-Pokal

Die erste Runde des DFB-Pokals begann am Freitag, dem 29. Juli. Das Spiel zwischen dem FC Viktoria Köln und dem FC Bayern München findet am Mittwoch, dem 31. August 2022 statt - einen Monat nach dem Start in die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Damit ist der Spieltermin nicht nur fast einen Monat später, als der große Rest der Spiele, es ist auch das letzte Spiel der ersten Runde des Turniers. Wer das Spiel also sehen möchte, der muss keine Angst haben, dass er deswegen eines der anderen verpasst.

Das Spiel findet derweil nicht im gewohnten Stadion von Viktoria Köln statt. Da dieses mit maximal 10.000 Zuschauern für ein Spiel gegen den Rekordmeister nicht groß genug ist, wechselt man kurzerhand ins Stadion des 1. FC Köln. Anstoß des Spiels ist um 20.45 Uhr im für beide Mannschaften eher ungewohnten Stadion.

Viktoria Köln vs. Bayern München im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und im Stream

Das Spiel wird im Free-TV in der ARD übertragen. Somit kann jeder das Spiel sehen und insgeheim auf ein Wunder und den Sieg gegen den Deutschen Rekordmeister hoffen.

Wer sich allerdings bereits ans Fußballschauen im Pay-TV gewöhnt hat, der kann auch hier wieder auf Sky zurückgreifen. Und auch für Streaming-Fans gibt es eine Option: Auf Sky Q werden die Spiele des DFB-Pokals 2022/2023 auch gestreamt. Dafür ist allerdings ein Abo notwendig, z.B das Sportpaket welches ab 17,25 Euro monatlich zu erwerben ist.

Die Infos zu Termin und Übertragung der Partie haben wir Ihnen hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: FC Viktoria Köln - FC Bayern München

- Datum: Mittwoch, 31. August

Mittwoch, 31. August Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: RheinEnergieSTADION, Köln

RheinEnergieSTADION, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky Q

DFB-Pokal 2022/23: Viktoria Köln gegen Bayern München: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Wir liefern Ihnen alle Infos zu den Spielen des DFB-Pokals immer live und direkt in unserem Liveticker. Dort finden Sie die aktuellen Termine des Pokals sowie alles zu den Spielen, von Aufstellung bis Spielverlauf.

Viktoria Köln - Bayern München: Bisherige Bilanz der Vereine

Die Partie Ende August ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in ihrer Geschichte. Auch das letzte (und bisher erste) Mal, als die beiden Mannschaften gegeneinander antraten, war beim DFB-Pokal. Das Spiel fand im Jahr 1979 statt und war Teil der 2. Runde des Turniers. Damals gewann der FC Bayern mit 1:3 gegen Viktoria Köln.

Ein solches Ergebnis wäre für den Kölner Verein heute mehr als ein Grund zum Feiern. Ein Tor gegen den amtierenden Deutschen Meister wäre sicherlich der Höhepunkt der Karriere einiger der Spieler. Um die beiden Vereine zueinander in Relation zu setzen, haben wir Ihnen hier eine kleine Übersicht zu einigen Fakten der beiden Mannschaften zusammengestellt.

FC Bayern München:

Liga: 1. Bundesliga

Titel: Deutscher Meister: 32 Mal; Champions-League Sieger: 3 Mal; und viele mehr

FC Viktoria Köln:

Liga: 3. Bundesliga

Titel: Landespokal-Mittelrhein-Sieger; Meister Regionalliga West (GER); und einige mehr

