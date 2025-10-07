Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern live im TV und Stream: Wo wird das Pokalspiel übertragen?

Die beiden Zweitligisten Greuther Fürth und der 1. FC Kaiserslautern treten in der 2. Runde des DFB-Pokals 2025/26 gegeneinander an. Der Wettbewerb, der seit 1935 jedes Jahr zwischen Mannschaften aus teils unterschiedlichen Ligen ausgetragen wird, gilt nach der deutschen Meisterschaft als prestigeträchtigster Titel im nationalen Vereinsfußball. Amtierender Titelträger ist der VfB Stuttgart, die meisten Gesamtsiege gehen jedoch auf das Konto des FC Bayern München. Mit insgesamt zwanzig gewonnenen Trophäen halten die Münchner damit den Rekord im DFB-Pokal. Der Rekordtorschütze in diesem Turnier ist ebenfalls ein früherer Bayern-Spieler: Der 2021 verstorbene Gerd Müller erzielte in 62 Pokalspielen beeindruckende 78 Treffer.

Wann genau findet das Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern statt? Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen rund um die Begegnung im DFB-Pokal finden Sie hier in diesem Artikel.

Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 findet das Spiel in der zweiten Runde zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern am 29. Oktober 2025 statt. Folglich fällt der Termin auf einen Mittwoch. Der Anstoß erfolgt planmäßig am frühen Abend um Punkt 18 Uhr, Austragungsort der Begegnung ist der Sportpark Ronhof in Fürth. Die Anlage befindet sich im namensgebenden Stadtteil Ronhof und verfügt über rund 16.600 Plätze.

Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 2025/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 obliegt in der Saison 25/26 erneut dem Pay-TV-Sender Sky sowie den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Hauptverantwortlich ist allerdings Sky, im Free-TV werden insgesamt nämlich nur fünfzehn Partien des Pokalwettbewerbs gezeigt. Dazu zählen unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Vorher übertragen beide Sender in jeder Runde mindestens zwei oder mehr Begegnungen. Das Duell zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern gibt es jedoch nur bei Sky zu sehen.

Dementsprechend müssen sich alle, die diese Begegnung sowie alle weiteren Pokalspiele live in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement zulegen. Bei der momentan günstigsten Version eines solchen handelt es sich um eine Kombination aus dem Sky Entertainment Paket und Netflix. Diese ist für Neukunden ab 14,99 Euro pro Monat erhältlich (Stand: Oktober 2025). Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern im Überblick:

Spiel: Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Sportpark Ronhof, Fürth

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Zwischen Fürthern und den „Roten Teufeln“ gab es bislang laut fussballdaten.de insgesamt 29 Begegnungen. Davon konnte der 1. FC Kaiserslautern 17 Spiele gewinnen, für Greuther Fürth stehen hingegen neun Siege zu Buche. Drei Partien endeten außerdem unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen am 14. September 2025 (Bundesliga-Saison 2025/26, 5. Spieltag) entschied der FCK klar mit 3:0 für sich. Statistisch gesehen dürften die Rheinland-Pfälzer somit im Pokalspiel am 29. Oktober leichte Vorteile haben.