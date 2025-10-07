SC Paderborn – Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Läuft das Pokalspiel auch im Free-TV?

Mit dem SC Paderborn und Bayer Leverkusen treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Zweitligist und ein Bundesliga-Klub aufeinander. Der Wettbewerb sorgt unter anderem deshalb jedes Jahr für Spannung, weil es dabei üblich ist, dass Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten. Nicht selten kommen deshalb Paarungen zustande, die es so noch nie gegeben hat. Ausgetragen wird der DFB-Pokal bereits seit 1935, Rekordhalter mit den meisten Gesamtsiegen – zwanzig an der Zahl – ist der FC Bayern München.

Zuletzt wanderte die Trophäe aber nach Stuttgart zum VfB. Für die Schwaben war es das vierte Mal in der Vereinshistorie, dass sie den Pokalwettbewerb gewinnen konnten. In dieser Saison findet der DFB-Pokal schon zum 83. Mal statt. Der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des Turniers ist übrigens Gerd Müller. Der „Bomber der Nation“, wie der 2021 verstorbene Stürmer liebevoll genannt wurde, erzielte in 62 Pokalspielen stolze 78 Treffer.

Wann genau findet das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Bayer Leverkusen statt? Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen rund um die Begegnung im DFB-Pokal gibt es hier in diesem Artikel.

SC Paderborn – Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 zufolge findet das Spiel in der zweiten Runde zwischen dem SC Paderborn und Bayer Leverkusen am 29. Oktober 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Mittwoch. Der Anstoß erfolgt planmäßig am frühen Abend um 18 Uhr, Schauplatz der Partie ist die Home-Deluxe-Arena in Paderborn. Die Heimspielstätte des SCP bietet rund 15.000 Zuschauern Platz.

SC Paderborn 07 gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 2025/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 sind in der Saison 25/26 wieder der Pay-TV-Sender Sky sowie den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF verantwortlich. Vor allem Sky, denn im Free-TV werden insgesamt nur fünfzehn Partien des Pokalwettbewerbs gezeigt, darunter die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Bis dahin zeigen die beiden Sender in jeder Runde mindestens zwei oder mehr Begegnungen. Jene zwischen dem SC Paderborn und Bayer Leverkusen gehört allerdings nicht dazu.

Heißt mit anderen Worten: Wer dieses Duell sowie alle weiteren Pokalspiele live in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchte, benötigt dafür zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Bei der momentan günstigsten Version eines solchen handelt es sich um eine Kombination aus dem Sky Entertainment Paket und Netflix, das für Neukunden ab 14,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025). Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen dem SC Paderborn und Bayer Leverkusen im Überblick:

Spiel: SC Paderborn vs. Bayer Leverkusen (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Home-Deluxe-Arena, Paderborn

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 2025/26: Was sagt die Bilanz?

Laut fussballdaten.de gab es bislang erst sechs Pflichtspiel-Begegnungen zwischen dem SCP und der Werkself. Davon konnten die Paderborner allerdings keine einzige gewinnen – stattdessen setzte es fünf Niederlagen gegen Bayer Leverkusen sowie ein Unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 16:6 ebenfalls deutlich zugunsten der Rheinländer aus. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Dezember 2023 im damaligen Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Der Endstand lautete 3:1 für Bayer Leverkusen. Für den Ausgang des Pokalspiels am 29. Oktober 2025 muss das natürlich nichts bedeuten, allerdings dürften die Leverkusener als Bundesligist die Favoritenrolle einnehmen.