Neuendorf ist neuer DFB-Präsident, Koch wird abgewatscht

Bernd Neuendorf soll den Neuanfang des krisengeplagten DFB steuern, doch überraschend gibt es eine schallende Ohrfeige für den Strippenzieher Rainer Koch.

Die vielen grünen Leuchten an der Decke des World Conference Center in Bonn hatten für Bernd Neuendorf durchaus Symbolwirkung: Der 44. Ordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) gab wie erwartet grünes Licht für den erklärten Favoriten: Mit der überwältigenden Mehrheit von 193 der 250 abgegebenen Stimmen nimmt der nächste Quereinsteiger den Schleudersitz des in Endlosschleife kriselnden Verbandes ein.

DFB-Vizepräsident Rainer Koch weist die Kritik am DFB zurück. Foto: Federico Gambarini, dpa

Der in der ehemaligen Bundeshauptstadt lebende 60-Jährige feierte einen Heimsieg in der Kampfabstimmung gegen einen zu blassen Herausforderer Peter Peters, den sogar viele Delegierten aus dem Profilager die Gefolgschaft verweigerten.

Neuendorf über den DFB: "Die Leute sind es leid"

Neuendorf sprach von einem "überwältigen Ergebnis" und schwenkte im Plenarsaal "New York" fröhlich den Blumenstrauß. Ihn freue es, dass "ich mit so einer breiten Mehrheit starten kann." Der Fußball solle bei ihm "wieder im Mittelpunkt stehen", die Menschen seien es leid, "im Zusammenhang mit dem DFB nur von Machtkämpfen, Streitereien und Razzien zu hören."

Der Anhänger von Alemannia Aachen wünscht sich, "dass dieser Verband wieder zur Ruhe kommt." Er stehe für einen glaubwürdigen und modernen DFB. Zugleich schwärmte er bei einer Zeitreise ins Jahr 2032 von einem Fußball, bei dem Diversität gelebt werde – und er will persönlich dafür sorgen, "dass mehr Frauen, mehr junge Menschen und mit Einwanderungsgeschichte" im DFB tätig werden. Seine Ansage: "Wer den kulturellen Wandel nicht mitgeht, der wird mich als entschiedenen Gegner haben." Der ehemalige Journalist und NRW-Staatssekretär will auch dafür sorgen, dass der Fußball wieder bei der Politik Gehör findet. "Wir hatten keine Zugänge mehr."

Rainer Koch flog nach 15 Jahren aus dem DFB-Präsidium

Was irgendwie auch auf jenen Mann zutrifft, der als Dauerredner durch die Mammutveranstaltung führte: Rainer Koch. Der Multifunktionär verlor nach 15 Jahren völlig überraschend seinen Platz im Präsidium, nachdem sich mit der Sportwissenschaftlerin Silke Sinning eine Gegenkandidatin zur Wahl als Vizepräsidentin vom Süddeutschen Fußball-Verband aufstellen ließ. Mächtiges Grummeln herrschte im Saal, als Koch auf wenig souveräne Art über Sinning herzog – und dann tatsächlich behauptete, er habe über die 52-Jährige "kein schlechtes Wort" verloren.

Lesen Sie dazu auch

Diese geheime Abstimmung – im Grunde auch eine Vertrauensfrage für Koch – endete mit 163:68 Stimmen für Sinning, obwohl diese aus dem Team um Peters antrat. Sie habe mit diesem Votum nie gerechnet, beschied die zu Tränen gerührte Professorin der Uni Koblenz-Landau. Die couragierte Funktionärin aus dem Hessischen Fußball-Verband ("ich wollte Mut zeigen") hatte damit Koch eine schallende Ohrfeige verpasst. Die revolutionäre Abwahl des Strippenziehers offenbarte den internen Reformbedarf.

Video: SID

Koch muss überlegen, ob er noch genüg Rückhalt halt

Der Jurist muss nun gut überlegen, ob er im eigenen Hause noch genügend Rückhalt hat. Über seinen Platz in der Uefa-Exekutive und den bayrischen Landesverband – und damit auch einen Posten im DFB-Vorstand - könnte er zwar noch an wichtigen Strippen ziehen, aber seinen Einfluss muss Neuendorf zwingend beschneiden. Denn der Realitätsverlust des 63-Jährigen war am Freitag erneut mit Händen zu greifen, als er dreist behauptete, das Meiste im DFB sei doch "gut und objektiv einwandfrei" gelaufen. Dabei rang er sich nur eine winzige Portion Selbstkritik ab: "Natürlich wurden auch Fehler gemacht, mich eingeschlossen."

Ex-Nationalspielerin Celia Sasic ist neue DFB-Gleichstellungsbeauftragte

Insofern gut, dass neue Führungskräfte kommen: Stephan Grunwald bekam das Mandat als Schatzmeister übertragen, zudem zogen mit Sabine Mammitzsch (Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball) und Celia Sasic (Diversität und Gleichstellung) zwei Frauen ins Präsidium ein, zudem rückt Heike Ullrich zur Generalsekretärin auf, der eine Schlüsselrolle für mehr Harmonie im Zusammenspiel mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) zukommt. Der Liga-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke – der anstelle der neuen Liga-Chefin Donata Hopfen fürs Profilager ans Mikrofon ging – schilderte den dysfunktionalen Ist-Zustand so: "Wenn wir weiter mit DFB und DFL zwei Züge aufeinander zurasen lassen, wird der deutsche Fußball dramatisch verlieren. Wir müssen die Kräfte bündeln und sie uns nicht gegenseitig zerstören. Das Erscheinungsbild ist nicht gut."

Die 111-fache Nationalspielerin Célia Sasic. Foto: dpa

Der Vertrauensverlust des Dachverbands für mehr als sieben Millionen Mitglieder ist nämlich immens. Gerd Thomas, Vorsitzende des Berliner Fußballvereins FC Internationale, hatte pointiert festgehalten: "Der Fußball ist inzwischen das Schmuddelkind der Gesellschaft. Der DFB steht im Image-Ranking auf einer Stufe mit der katholischen Kirche." Vorgeworfen wird dem Verband, "die Basis nur alibimäßig zu hören". Der scheidende Schatzmeister Stephan Osnabrügge hielt dem entgegen, dass die Landesverbände in der Pandemie doch breite Unterstützung erfahren hätten. Der 51-Jährige wetterte ansonsten in seiner Abschiedsrede vehement gegen "Zerstörungswut und Hetzartikel". Seine These: "Dieser DFB ist kein Hort des Bösen."

Da hatte noch einer die Affären und Machtkämpfe, Skandale und Steuerrazzien vergessen. Und so wirkte letztlich am glaubhaftesten, dass kurzfristig noch ein politischer Tagesordnungspunkt eingeschoben wurde: den Widerruf der Ehrenmitgliedschaft für den Altkanzler Gerhard Schröder, weil der sich nicht klar gegen den Angriffskrieg Russlands positioniert hat. Ohne Gegenstimme ging der Antrag sofort durch, jenem Bundeskanzler a.D. symbolisch die Rote Karte zu zeigen, für den der neue DFB-Präsident in dessen Zeiten als SPD-Vorsitzender mal der Sprecher war.