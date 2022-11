Deutschland bezieht Trainingslager: Das ist im Oman geplant

Die deutsche Nationalmannschaft verlässt Deutschland und startet in die kurze Vorbereitung für die WM 2022 in Katar. Diese wird in einem Trainingslager im Oman ihren Anfang nehmen.

Am Montag hebt die deutsche Nationalmannschaft ab – in Richtung winterliches WM-Abenteuer. So wirklich nach Winter wird sich dieses aber nicht anfühlen, auch nicht im Kurztrainingslager, welches das DFB-Team vor dem Ernstfall in Katar bezieht. Es geht in den Oman. In einen Staat in Vorderasien, der sich im Osten der Arabischen Halbinsel befindet.

DFB-Team reist in den Oman – mit einer klaren Botschaft

Am Montag um 13.30 Uhr wird die deutsche Nationalmannschaft in Frankfurt abheben. Sie ist per Linienflug unterwegs, was durchaus ungewöhnlich ist. Zu den letzten Turnieren und Spielen war das DFB-Team in der Regel nicht mit Linienmaschinen geflogen. Das Team will zeigen, dass die Anreise unter ökologischen Gesichtspunkten steht. Nicht die einzige Message, welche die Mannschaft vor dem umstrittenen Turnier in Katar loswerden will.

Der Lufthansa-Airbus A330, mit dem das Team nach Maskat fliegen wird, steht unter dem Slogan "Diversity Wins" (Diversität gewinnt). Auf dem Rumpf der Maschine sollen Personen mit unterschiedlichen Hautfarben abgebildet sein. Es soll eine "Botschaft in die Welt" getragen werden, schrieb der DFB auf seiner Website. Ein klarer Fingerzeig in Richtung WM-Gastgeber Katar, das unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen schwer in der Kritik steht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Termin: Deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager im Oman

Angekommen im Oman wird die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat beziehen. "Wegen der Verlegung der WM in den Winter ist die Vorbereitung auf das Turnier anders als bei vergangenen. Wir haben nur wenig Zeit. Die Spieler kommen aus dem laufenden Bundesliga-Spielbetrieb, und uns war es wichtig, dass sie sich in der WM-Region akklimatisieren können", erklärt Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, auf der DFB-Website die Gedanken hinter dem Trainingslager.

Das DFB-Team wird dann am Freitag weiter nach Katar reisen und im Teamquartier "Zulal Wellness Resort" im Norden des Landes unterkommen. Die Mannschaft wird mit einer regionalen Fluglinie nach Doha fliegen. "Ein Weiterflug mit Lufthansa würde Leerflüge von Deutschland nach Maskat und zurück aus Doha bedeuten", hieß es von Seiten des DFB.

Montag, 14. November bis Freitag, 18. November 2022

DFB-Team: Testspiel gegen den Oman als WM-Generalprobe für Deutschland

Im Oman wird sich das DFB-Team auch mit einem Testspiel auf die Spiele in der Gruppe E bei der WM 2022 gegen Japan, Spanien und Costa Rica vorbereiten. Am 16. November trifft Deutschland im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat auf die Nationalmannschaft des Oman.

Lesen Sie dazu auch

"Mit dem Oman konnten wir einen guten Gegner für den letzten Test vor dem Turnierstart gewinnen und finden sportlich optimale Bedingungen vor", sagte Bierhoff. Der Oman wird nicht bei der WM 2022 in Katar dabei sein und stellt im internationalen Fußball ein beinahe unbeschriebenes Blatt dar. Mit Deutschland gab es ein einziges Aufeinandertreffen. Im Februar 1998 gewann die deutsche Nationalmannschaft in Maskat mit 2:0. Die Tore erzielten damals Jürgen Kohler und Jörg Heinrich.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.