Sportverbände beim Christopher Street Day vertreten

Mehrere große deutsche Sportverbände werden in diesem Jahr am Christopher Street Day in Frankfurt teilnehmen. «Als Zeichen der Solidarität mit der LGBTIQ*-Community» wollen die Deutsche Fußball Liga, der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Deutsche Sportjugend und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am 10. August den deutschen Sport repräsentieren. Dies geht aus einer DFL-Mitteilung zur erstmaligen Teilnahme einer eigenen Gruppe hervor.

Die Demonstration steht unter dem Motto «Wir sind extrem - liebevoll!». In der Fußball-Bundesliga gibt es seit Jahren immer wieder Aktionsspieltage, um für Vielfalt zu werben und um sich für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft einzusetzen.