DFL-Supercup 2022: Termin, Übertragung und alle Infos

Beim DFL-Supercup 2022 treffen FC Bayern und RB Leipzig aufeinander. Hier finden Sie die Infos rund um Termin, Austragungsort und Übertragung gratis im Free-TV und Live-Stream.

Beim DFL-Supercup 2022 spielen heute der Deutsche Fußballmeister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger RB Leipzig um die begehrte Supercup Trophäe. Den genauen Termin mit Uhrzeit und Datum, alle Details zum Ablauf und zur Trophäe sowie die Ausstrahlungsinfos im Free-TV und Live-Stream bietet dieser Artikel

DFL-Supercup 2022 heute: Termin, Anstoßzeit und Austragungsort

Der DFL-Supercup stellt seit 2010 den Auftakt der Saison dar und wird zwischen dem Sieger der Deutschen Meisterschaft und dem Sieger des DFB-Pokals aus der vorhergehenden Saison ausgetragen. Das sind die Eckdaten zum Termin des DFL-Supercup 2022:

Was: DFL-Supercup 2022

DFL-Supercup 2022 Teilnehmer: FC Bayern München vs. RB Leipzig

vs. Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Leipziger Red Bull Arena

Steht es nach 90 Minuten Spielzeit unentschieden, geht das Spiel nicht in die Verlängerung. Stattdessen wird der Sieger dann per Elfmeterschießen ermittelt.

Übertragung beim Supercup: FC Bayern - RB Leipzig live im Free-TV und Stream

Wer den DFL-Supercup 2022 live im TV und Stream verfolgen will, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Im Free-TV läuft der Supercup beim Privatsender Sat.1. Außerdem zeigt Sky den Supercup im Pay-TV, aller Wahrscheinlichkeit nach auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport UHD. Neben der linearen Übertragung bietet Sky auch einen Live-Stream für den Supercup 2022. Im kostenlosen Live-Stream ist der Supercup 2022 bei sat1.de, ran.de und auf JOYN sowie in den jeweiligen Mobile-Apps zu sehen. Als Zuschauer haben Sie also die Qual der Wahl, den DFL-Supercup 2022 verpassen Sie aber bestimmt nicht.

Die besten Fußballer der letzten Saison im Bundesliga-Auftakt: Wer das nicht nur auf dem Bildschirm sondern live und vor Ort in Leipzig erleben möchte, kann sich ab Anfang Juli 2022 Tickets für den Supercup auf rbleipzig.com sichern.

Trophäe und Preisgeld: Darum geht es beim DFL-Supercup 2022

Der Supercup ist das Fußballereignis, bei dem die beiden erfolgreichsten Mannschaften der Vorsaison die Möglichkeit haben, einen weiteren Sieg für sich zu entscheiden. Gewinnt ein Team das Double und holt in einer Saison sowohl den Bundesliga-Titel als auch den DFB-Pokal, tritt der Vizemeister im Supercup an. Für diesen Wettkampf der Superlative wurde eine eigene Trophäe geschaffen. Gold- und Silber-Veredelungen repräsentieren die Deutsche Meisterschaft (Gold) und den DFB-Pokal (Silber). Der Supercup-Pokal symbolisiert: Wer ihn in Händen hält, ist Meister der Meister.

53 Zentimeter hoch, 5,5 Kilo schwer ist der Wanderpokal, der aus zwei Trägern besteht, die einen Fußball halten wie zwei Arme. Die Versicherungssumme liegt bei 30.000 Euro. Noch bis zum 30. Juli 2022 ist der Titelverteidiger FC Bayern München im Besitz der Trophäe. 2021 gewannen die Bayern gegen den BVB Dortmund mit 3 : 1.

DFL-Supercup 2022: FC Bayern München gegen den RB Leipzig

2022 wird der Supercup ein echter Kracher. Titelverteidiger, Supercup-Rekordsieger, 32-facher Deutscher Fußballmeister und 20-facher DFB-Pokalsieger FC Bayern München spielt gegen den Underdog RB Leipzig. Die Sachsen sind erst seit 2016 in der 1. Bundesliga platziert und feierten am 21. Mai 2022 ihren größten Sieg beim DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg. Ob den Leipzigern ein Überraschungssieg beim Heimspiel gelingt oder ob das Münchner Team rund um die Supercup-Rekordspieler Thomas Müller die Trophäe ein weiteres Jahr behalten darf, das entscheidet sich am 30. Juli 2022.

Geschichte des Supercups: wissenswerte Fakten und Statistiken

Die erste Edition des Supercups wurde schon zwischen 1987 und 1996 als "DFB-Supercup" ausgetragen. Ab 1992 war der Wettbewerb auch als "Panasonic Supercup" bekannt. Von 1996 bis 2007 ersetze das Ligapokal-Turnier den Supercup. Seit 2010 läuft der DFL-Supercup im aktuellen Format. Zahlen und Fakten rund um den Supercup:

Rekordsieger FC Bayern München gewann den Supercup insgesamt neun Mal.

gewann den insgesamt neun Mal. Robert Lewandowski und Thomas Müller sind mit jeweils elf Spielen die Spieler mit den meisten Supercup-Teilnahmen.

und sind mit jeweils elf Spielen die Spieler mit den meisten Supercup-Teilnahmen. Mit insgesamt sieben Toren ist Robert Lewandowski außerdem Rekordtorschütze.

außerdem Rekordtorschütze. Der DFL-Supercup wird seit 2011 im Heimstadion der DFB-Sieger bzw. beim Double im Stadion des Vizemeisters ausgetragen. Dies steht zwar nicht im Regelwerk, wird aber seitdem konsequent eingehalten.

Seit 2016 fand der Supercup mit einer Ausnahme zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund statt. 2018 spielte Bayern gegen Eintracht Frankfurt .

mit einer Ausnahme zwischen dem und statt. 2018 spielte Bayern gegen . Schon 1941 spielten der Tschammer-Pokalsieger Dresden gegen den Deutschen Meister Schalke 04 im "Herausforderungskampf". Dieses Spiel gilt als inoffizielle erste Supercup-Begegnung.