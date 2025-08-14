Supercup 2025 live im TV und Stream: Wo läuft Stuttgart gegen Bayern im Free-TV?

Der Franz-Beckenbauer-Supercup ist ein jährlich stattfindendes Fußballspiel in Deutschland, das traditionell den Meister der Bundesliga und den Gewinner des DFB-Pokals der Vorsaison gegeneinander antreten lässt. Im Dezember 2024 gab der DFB die Umbenennung des Cups bekannt, um damit einen der größten deutschen Fußballer aller Zeiten zu ehren. Der Supercup gilt als Auftakt zur neuen Spielzeit und bietet Fans einen spannenden Vorgeschmack auf die bevorstehende Saison. In diesem Jahr treffen der FC Bayern München und der VfB Stuttgart aufeinander.

Der VfB Stuttgart ist der amtierende DFB-Pokalsieger. Im Finale setzte sich das Team rund um Trainer Sebastian Hoeneß gegen Überraschungsgegner Arminia Bielefeld durch. In der kommenden Bundesligasaison spielen die Stuttgarter erneut in der ersten Liga. Letzte Spielzeit erreichte der VfB insgesamt 50 Punkte und landete damit auf dem neunten Platz der Tabelle.

Der FC Bayern München hat sich in der letzten Saison den Meistertitel der Bundesliga erspielt. Mit insgesamt 82 Punkten erwiesen sich die Münchener stärker als die Konkurrenz und landeten auf dem ersten Platz der Tabelle. Cheftrainer Vincent Kompany schickt das Team mit Neuzugang Luis Díaz und ohne Starspieler Jamal Musiala in die neue Saison. Nachdem er sich bei der Klub-WM verletzt hat, wird Musiala dem FCB für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Der VfB und Bayern ecken gerade nicht nur auf dem Rasen miteinander an. Stuttgarts Stürmer Nick Woltemade ist derzeit im Wechsel-Gespräch mit Bayern. Doch bisher scheint keine Einigung zwischen den Vereinen in Sicht zu sein. (Stand Juli 2025)

Wann findet der Supercup statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Stuttgart gegen Bayern München im Supercup 2025: Termin und Uhrzeit

Der Supercup findet in diesem Jahr am 16. August statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 20.30 Uhr in der MHP Arena in Stuttgart. Das Stadion hat Kapazitäten für etwa 60.000 Gäste und ist für die Partie bereits ausverkauft.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern live im Free-TV und Stream: Übertragung des Supercups

Die exklusiven Übertragungsrechte des Supercups haben sich in diesem Jahr Sky Sport und die ProSieben/Sat.1 Gruppe gesichert. Damit haben Sie zwei Möglichkeiten, das Match live zu verfolgen. Zum einen wird die Partie auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport sowie deren Streamingplattform WOW ausgestrahlt. Zum anderen läuft das Spiel auch im Free-TV auf Sat.1 sowie deren Streamingplattform Joyn. Sollten Sie die Begegnung bei Sky verfolgen wollen, müssen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter abschließen. Dieses erhalten Sie aktuell ab 21,99 Euro pro Monat.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel : VfB Stuttgart - FC Bayern München, Supercup 2025

Datum : Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit : 20.30 Uhr

Ort : MHP Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV : Sat.1

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : WOW, Joyn

Stuttgart vs. Bayern: Bilanz beider Teams

Der VfB Stuttgart und der FC Bayern München sind sich schon sehr oft auf dem Rasen begegnet. Laut der Seite fussballdaten.de ganze 160 Mal. Dabei gingen 94 Partien für Bayern aus, 37 für Stuttgart und 29 endeten unentschieden. Um einen Favoriten zu bestimmen, kann man neben der Bilanz auch den Kaderwert der jeweiligen Teams zu Rate ziehen. Der VfB ist derzeit etwa 333,13 Millionen Euro wert und der FCB circa 942 Millionen. Betrachtet man diese Werte, könnte Bayern als Favorit ins Match gehen.