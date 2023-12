Handballerinnen vor "entscheidendem Match" gegen Polen

Zum Abschluss der Vorrunde muss das DHB-Team gegen Polen ran - und Co-Kapitänin Bölk freut sich auf europäischen Handball. Beide Teams sind schon in der Hauptrunde, doch das Spiel ist wichtig.

Die deutschen Handballerinnen erwarten in Gegner Polen den ersten richtigen Härtetest bei dieser Weltmeisterschaft. "Polen wird uns alles abverlangen. Das ist das erste extrem entscheidende Match. Wir wollen alle Punkte mitnehmen in die Zwischenrunde", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch vor dem letzten Vorrundenspiel am Montag. Der Gewinner des Duells startet als Gruppensieger in die zweite Turnierphase.

Das DHB-Team hatte sich durch den 45:22-Kantersieg gegen den Iran vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Nachdem die Mannschaft um Emily Bölk in Japan und Iran zum Auftakt eher unorthodox spielende Gegner hatte, ist der polnische Spielstil ein bekannter. "Das ist ein Handball, den wir eher gewohnt sind - europäisch. Das sind sehr starke, groß gewachsene Spielerinnen. Beide Mannschaften kennen sich gut", sagte Bölk.

Obwohl beide Teams schon für die Hauptrunde qualifiziert sind, ist das Spiel wichtig. Alle Mannschaften nehmen ihre Punkte aus der Vorrunde mit in die Hauptrunde. Dort dürfte es Deutschland in einer Sechser-Gruppe mit Titelkandidat Dänemark sowie Serbien und Rumänien zu tun bekommen. Die besten zwei Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale.

