Wenn die Stars davonlaufen: Verkommt die Bundesliga zur Ausbildungsliga?

Wenn an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr in München das Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig angepfiffen wird, hat endlich wieder alles einen Sinn. Oder es fällt, um eine Etage tiefer einzusteigen, zumindest etwas leichter, sich mit der schönsten Nebensache der Welt von den Hiobsbotschaften der Politik abzulenken. Die Bundesliga startet. Im Wochenrhythmus wird nun wieder gefiebert, gehofft, geflucht, gefeiert, gelitten und gelacht. Und mit der Liga kommen auch die großen Stars zurück. Aufseiten der Bayern sind das Harry Kane und Manuel Neuer, bei den anderen Vereinen sind das – na ja, wer eigentlich?

Florian Wirtz, dieser Zauberer und frisch gewählter Fußballer des Jahres, spielt nicht mehr für Leverkusen, sondern für den FC Liverpool. Xabi Alonso, das Boss-Modell unter den Trainern, zog es zu Real Madrid. Hugo Ekitiké, der Frankfurter Stürmerstar, ging ebenfalls nach Liverpool. Benjamin Sesko hätte bei RB Leipzig vielleicht zum Star werden können und wird es nun vielleicht bei Manchester United. Das zahlte für den slowenischen Stürmer, der mit den Sachsen eine enttäuschende Saison spielte, 80 Millionen Euro.

Abstiegskampf statt Champions League: Neben Wirtz tat der Abschied von Granit Xhaka weh

Stars spielen in der Bundesliga, wenn überhaupt, nur beim FC Bayern. Und selbst der hat es – siehe Wirtz – schwer, im Wettstreit mit den reichen englischen Klubs die Spieler zu bekommen, die er möchte. Neben Wirtz besonders schmerzlich: der Abschied von Granit Xhaka. Der Schweizer, im Mittelfeld von Bayer Leverkusen der Dreh- und Angelpunkt, wechselte vom deutschen Vizemeister zum AFC Sunderland. Der Klub ist gerade erst in die englische erste Liga aufgestiegen.

Lieber Abstiegskampf als Champions League? Gibt‘s doch gar nicht. Das böse Wort von der „Farmers League“, der Ausbildungsliga, deren Stars beim ersten guten Angebot die Biege auf die Insel machen, geht um. Und selbst die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss zugeben: Bei der Stardichte der Bundesliga gibt es ein Problem. Marc Lenz, einer der beiden DFL-Geschäftsführer, sagte unlängst bei einem Medientermin: „Die Top-23-Spieler spielen zunehmend in anderen Ligen.“

Matthias Sammer kritisiert den deutschen Fußball harsch.

Für Matthias Sammer ist der deutsche Fußball nur noch ein Maschinchen

An Erklärungsversuchen mangelt es wie immer nicht. Der naheliegendste ist natürlich der finanzielle: Nirgendwo sonst wird mehr Geld umgesetzt als in England. Der ab dieser Saison gültige und bis 2028/29 laufende Vertrag mit den Fernsehsendern garantiert den englischen Klubs pro Saison umgerechnet etwa 1,95 Milliarden Euro. Die Bundesliga kassiert 1,121 Milliarden Euro pro Saison – das ist auch viel, aber eben nicht so viel wie in England. Dazu kommt, dass auf der Insel jeder Klub im Besitz eines Investors ist. Auch Fußballprofis folgen eben gerne der Spur des Geldes.

Für Matthias Sammer ist aber etwas Grundlegendes für den Abstand zwischen dem absoluten Spitzenfußball und der Bundesliga verantwortlich. Der deutsche Fußball habe seine Identität verloren, so der ehemalige Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und heutige Berater von Borussia Dortmund gegenüber dem Kicker: „Wir hatten Einzelspieler, die Genies waren; aber als Mannschaft waren wir eine Maschine. Heute sind wir noch maximal ein Maschinchen.“ Es gebe die Tendenz, sich alles schönzureden – etwa das Aus im Viertelfinale der EM 2024.

Die Jugendarbeit im deutschen Fußball ist der größte Ansatzpunkt

Tatsächlich dürfte aber auch die oft gescholtene Nachwuchsarbeit auf den Fußball-Plätzen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen eine Rolle spielen. Für Simon Rolfes, Sportchef von Bayer Leverkusen, wird die Entwicklung der Bundesliga davon abhängen, „wie viele Top-Spieler wir selbst ausbilden“. Gegenüber der Sportbild sagte er: Das ist der Schlüsselfaktor, um den wirtschaftlichen Vorteil der Premier League auszugleichen.“ In diesem Zusammenhang macht gerade eine Statistik die Runde: Im knapp elf Millionen Einwohner zählenden Portugal gibt es auf eine Million Einwohner hochgerechnet genau 100 Fußballprofis. Das über 83 Millionen Menschen große Deutschland liegt mit 16 professionellen Kickern auf dem letzten Platz in Europa.

Die Statistik ist der DFL bekannt – und auch Michael Reschke kennt sie. Der 67-Jährige war 41 Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Bundesliga aktiv, bei Bayer Leverkusen, dem Bayern, dem VfB Stuttgart und bei Schalke 04 unter Vertrag. Unter anderem verpflichtete er 2015 als Technischer Direktor in München Joshua Kimmich oder Kingsley Coman. Was die Nachwuchsarbeit angeht, sagt er unserer Redaktion, sei klar: „Die Spanier sind uns hier zwei Nasenlängen voraus, da gibt es einen klaren Optimierungsbedarf.“ Die Änderungen, die der Deutsche Fußball-Bund in den vergangenen Jahren angestoßen habe, werden sich nach seiner Ansicht aber auszahlen. „Es kommen ja gute deutsche Spieler nach. Aber das braucht eben Zeit.“ Die U21-Nationalmannschaft kam bei der Europameisterschaft in diesem Jahr etwa bis ins Finale und verlor dort erst gegen – erraten: die Jugendauswahl aus England.

Michael Reschke war einst Technischer Direktor beim FC Bayern und dann Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Die Bundesliga habe, so der 67-Jährige, ihre eigenen Stärken.

Michael Reschke über den Unterschied zu England: „Der Unterschied ist nicht wegzudiskutieren“

Reschke schlägt dennoch einen versöhnlichen Ton an. Allgemein, so befindet er, müsse sich der deutsche Fußball nicht verstecken: „Der Begriff von der Farmers League geht ein bisschen zu weit. Die Bundesliga hat eine starke Identität und viele interessante, gute Spieler, die Freude bereiten. Klar ist aber auch: Im internationalen Vergleich hat ihr die englische Premier League klar den Rang abgelaufen. Der Unterschied ist nicht wegzudiskutieren.“

England ist eben nicht nur das Mutterland des Fußballs mit einer großen Tradition, sondern stellt auch die Liga mit den meisten Top-Teams. Und die Teams von der Insel holen längst nicht nur Spieler. Mit Fabian Hürzeler ging auch eines der größten deutschen Trainertalente direkt aus der zweiten Liga in das gelobte Fußball-Land. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Sportdirektoren und Entscheider sind international. Jürgen Klopp rühmte sich in Diensten des FC Liverpool einst, dem FC Bayern den Koch weggeschnappt zu haben. „England hat sich in den vergangenen Jahren auch beim Know-how verstärkt. Das war zu meiner Zeit beim FC Bayern noch nicht so. Jetzt kommen Geld und Kompetenz zusammen“, sagt Reschke.

Eben dieser Umstand sei es gewesen, der den Bayern beim vergeblichen Poker um Florian Wirtz die wohl schmerzlichste Transferschlappe der vergangenen Jahre eingebracht hat, glaubt Reschke: „Es ist die Liga, in der die meisten Stars spielen und in der du dich am meisten behaupten musst, um sie zu gewinnen. Ich bin mir sicher, dass dieser Umstand für Florian eine Rolle gespielt hat bei seiner Entscheidung für den FC Liverpool. Es war keine Entscheidung gegen den FC Bayern.“ Sehr wohl aber wohl eine gegen das eher dröge deutsche Meisterschaftsrennen: Innerhalb der vergangenen 13 Jahre lautete der deutsche Champion nur einmal nicht Bayern München. Das war 2024, als Leverkusen mit Wirtz, Alonso und Co. sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal gewann.

Das Ergebnis lautet so oder so: Der derzeit prominenteste deutsche Fußballer spielt nicht mehr in Deutschland. „Das hat aber auch den Charme, dass andere Spieler in diese Fußstapfen treten können“, sagt Reschke und nennt als Beispiel den Stuttgarter Nick Woltemade, der sich innerhalb eines halben Jahres vom Ersatzspieler zum Subjekt der bajuwarischen Transferbegierde entwickelt hat. Wenn Vereine wie der VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt schnell und clever auf dem Transfermarkt agieren, habe man immer noch die Möglichkeit, der internationalen Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen. Gerade die Frankfurter zeichnen sich durch ein exzellentes Scouting, vor allem im französischen Fußball, aus.

Reschke: Fällt 50+1, ist die Bundesliga innerhalb von vier Jahren gleichauf mit England

Bleibt die Frage: Ist das alles noch aufzuholen für den deutschen Fußball? So mancher sieht die Investoren als mögliche Lösung. Wenn ein Milliardär oder ein Staatsfonds einen Klub übernimmt und Geld hineinpumpt, wird der über Nacht zum Spitzenklub. Das war beim aktuellen Champions-League-Sieger Paris St. Germain so, das war beim lange in niederen Gefilden darbenden Manchester City so. Die 50+1-Regel bremst in Deutschland die Macht der Investoren aber gehörig ein. Diese besagt vereinfacht, dass die Entscheidungsgewalt in einem Klub immer beim Verein, nie beim Geldgeber liegen darf.

Wird 50+1 gekippt, wäre das für viele Fanszenen ein Albtraumszenario: Ihr Verein würde zum Spielzeug eines Milliardärs werden. Michael Reschke sieht es nüchtern: „Wenn 50+1 kippt, dann würden viele Investoren sehr schnell bei Bundesliga-Klubs zuschlagen. Ich weiß, dass speziell auf dem US-Markt ein großes Interesse besteht. Innerhalb von drei bis vier Jahren könnte die Bundesliga auf Augenhöhe mit der Premier League sein. Ob man das will – das ist eine andere Frage.“

Diese Herren haben einen Fußballclub zu verkaufen – teilweise: Avram Glazer (l) und Joel Glazer, Besitzer von Manchester United.

Manchester, Chelsea und Co: Negativ-Beispiele mit Investoren gibt es genug

Denn negative Beispiele, in denen ein Investor einen Klub ruiniert, gibt es genug. Die Anhänger von Manchester United demonstrierten gegen ihre Besitzer, die US-Milliardäre Glazer. Auch nachdem diese die sportliche Verantwortung an James Ratcliffe und dessen Firma übertragen haben, wurde es nicht besser. Der FC Chelsea war lange das Hobby des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch; auch nach dem Verkauf seiner Anteile an den US-Investor Todd Boehly ist das Verhältnis kühl. Ganz zu schweigen von den zahllosen Horrorgeschichten, in denen unterklassige Vereine in die Insolvenz geführt wurden.

Reschke hat seine Zweifel, ob dies ein Ausweg aus dem Status der „Farmers League“ ist. Die Stärke der Bundesliga liegt für ihn auf den Rängen: „In der Bundesliga gibt es Fans, die ihren Verein mit einer Hingabe und Identifikation unterstützen. Es gibt Identifikationsfiguren, die ihre gesamte Karriere nur für einen Verein spielen und teilweise danach auch noch Trainer in diesem Klub werden.“ Diese Begeisterung sei elektrisierend: „An vielen Standorten ist es ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, Karten für die Spiele zu bekommen. Und was ist denn in Köln los, wenn der FC gewinnt? Mit welcher Begeisterung haben die HSV-Fans den Aufstieg gefeiert?“ Das solle man wertschätzen – auch wenn die Jahre, in denen es spannende Meisterschaftsrennen gab, wohl der Vergangenheit angehören.

Eine Studie aus der Glücksatlas-Datenbank der Süddeutschen Klassenlotterie, hinter der der renommierte Professor Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg steht, unterstützt diese These. Demnach sind Menschen, die Fußball verfolgen, im Durchschnitt deutlich zufriedener mit ihrem Leben als jene, die für den Sport nichts übrig haben. Das ist eine gute Nachricht – auch wenn Florian Wirtz jetzt in Liverpool spielt.