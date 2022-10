Alle Spiele der Fußball-Nationalmannschaft 2022/2023

Keine Pflichtspiele, keine Turniere: Die DFB Männer spielen 2023 ausschließlich Freundschafts- und Testspiele. Der Spielplan für 2022/2023 in der Übersicht.

Die DFB Länderspiele 2022 und 2023: Der Spielplan der Fußball-Nationalmannschaft der Herren wird zum Ende des Jahres 2022 mit der WM in Katar nochmal richtig voll. 2023 sind dann nur Testspiele und Freundschaftsspiele geplant. Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft nimmt weder an der EM-Qualifikation teil, noch stehen WM-Spiele oder andere Turniere und Pflichtspiele an. Alle Spiele und Termine der DFB-Herren sind hier im Spielplan der Nationalmannschaft 2022/2023 gelistet.

Wann und wo spielt die deutsche Nationalmannschaft 2022/2023?

Nach der WM in Katar 2022 sollen sich die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2023 etwas schonen können, bevor 2024 die Europameisterschaft ansteht. Darum will Bundestrainer Hansi Flick unnötiges Herumreisen weitestgehend vermeiden. Hochkarätige Gegner für Testspiele sollen demnach nach Deutschland eingeladen werden. So gestaltet sich der Spielplan der DFB Länderspiele der Männer nach aktuellem Stand:

Datum

Uhrzeit Spiel Wettbewerb Austragungsort 16.11.2022 16 Uhr Oman : Deutschland Testspiel Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat , Oman 23.11.2022 14 Uhr Deutschland : Japan Gruppenphase WM Khalifa International Stadium, Doha , Katar 27.11.2022 20 Uhr Spanien : Deutschland Gruppenphase WM Al-Bayt-Stadion, Katar 1.12.2022 20 Uhr Costa Rica : Deutschland Gruppenphase WM Al-Bayt-Stadion, Katar

Gegen wen spielt die Männer-Nationalmannschaft 2022 und 2023?

Alle Gegner und Termine sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Noch sind alle qualifizierten Teams der Fußball-WM in Katar mögliche Gegner für Deutschland. Der Spielplan oben wird laufend aktualisiert und enthält die bereits feststehenden Länderspiele der DFB-Herren. Potenzielle Freundschafts- und Testspiele sind 2023 mit Polen, der Schweiz oder anderen europäischen Ländern denkbar. Aber auch der Senegal, Ägypten, Mexiko, Kanada, USA, Brasilien, Argentinien und Uruguay stehen als mögliche Spielgegner zur Debatte.

Welche Sender und Streams übertragen die DFB Länderspiele?

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 übernehmen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft sind also live im Free-TV und im kostenlosen Stream zu sehen. Für die Länderspiele 2023 sind noch keine Übertragungsdetails bekannt. Aus den letzten Spieljahren lässt sich ableiten, dass ARD und ZDF ebenso denkbar sind wie RTL oder die Streamingplattform DAZN.

