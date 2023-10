Alle Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft 2023

Das Länderspieljahr 2023 enthält keine Pflichtländerspiele, keine Turniere: Die DFB-Männer spielen ausschließlich Freundschafts- und Testspiele. Der Spielplan für 2023 in der Übersicht.

Die DFB Länderspiele 2023: 2023 plant der DFB nur Test- und Freundschaftsspiele. Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft nimmt als Gastgeberland 2024 weder an der EM-Qualifikation teil, noch stehen WM-Spiele oder andere Turniere und Pflichtspiele an. Alle Spiele und Termine der DFB-Herren sind hier im Spielplan der Nationalmannschaft 2023 gelistet.

Wann und wo spielt die deutsche Nationalmannschaft 2023?

Nach der WM in Katar 2022 sollen sich die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2023 etwas schonen können, bevor 2024 die Europameisterschaft ansteht. Darum soll unnötiges Herumreisen weitestgehend vermieden werden. Hochkarätige Gegner für Testspiele sollen demnach nach Deutschland eingeladen werden.

Das sind die Zeiten, in denen mögliche Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft anstehen:

1. Spieltag: 25. März 2023

2. Spieltag: 28. März 2023

3. Spieltag: 16. Juni 2023

4. Spieltag: 20. Juni 2023

5. Spieltag: 7.-9. September 2023

6. Spieltag: 10.-12. September 2023

7. Spieltag: 12.-14. Oktober 2023

8. Spieltag: 15.-18. Oktober 2023

9. Spieltag: 16.-18. November 2023

10. Spieltag: 19.-21. November 2023

Das nächste Länderspiel 2023 steht am 18. Oktober an. Der DFB-Kader bei den Länderspielen im September ist nicht ganz ohne Lücken.

So gestaltet sich der Spielplan der DFB Länderspiele 2023 der Männer nach aktuellem Stand:

Gegen wen spielt die Männer-Nationalmannschaft 2023?

Nachdem die deutsche Männer-Nationalmanschaft zuletzt erfolgreich gegen Frankreich und die USA antrat, folgt am 18. Oktober ein weiteres Testspiel gegen Mexiko. Die Partie wird um 2 Uhr morgens nach deutscher Zeit angepfiffen. Am 18. November trifft das DFB-Team dann um 20.45 Uhr auf die Türkei. Mit einem Freundschaftsspiel gegen Österreich am 21. November, das ebenfalls um 20.45 Uhr beginnen soll, endet das Länderspielprogramm 2023 der DFB-Herren.

Welche Sender und Streams übertragen die DFB Länderspiele?

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 haben die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übernommen. Alle drei Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft waren also live im Free-TV und im kostenlosen Stream zu sehen. Für die Länderspiele 2023 sind auch unter anderem wieder die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zuständig. Im Free-TV übernimmt außerdem der Privatsender RTL die Übertragung einiger Freundschaftsspiele, die für die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr anstehen.