Stundenlange TV-Übertragungen: Aber was bringen die Finals?

Der geneigte Fernsehzuschauer fühlte sich an Olympische Spiele erinnert. ZDF und ARD übertragen live allerlei Sportarten, deren Existenz nicht jedem geläufig ist. Bei Lacrosse, Coastal Rowing oder Wowball muss der TV-Konsument öffentlich-rechtlicher Sender zunächst die Suchmaschine anwerfen, ehe er deren Sinn durchdringt. Allein dafür hat sich der Aufwand der „Finals“ wohl gelohnt: erhöhte Aufmerksamkeit und gesteigerte Reichweite für Randsportarten. Bei der Premiere vor sechs Jahren boxten, schwammen, paddelten oder turnten sich Sportlerinnen und Sportler in den Vordergrund, die anfänglichen zehn sind inzwischen zu 20 Sportarten angewachsen. 130 nationale Meistertitel wurden vergeben, rund 3400 Athletinnen und Athleten waren dabei.

Die Stadt Dresden dient als schöne Kulisse

Die Stadt Dresden lieferte die passenden Bilder. Beeindruckend etwa die Kulisse beim Speedklettern oder Bogenschießen: Die einen erklommen sekundenschnell die Frauenkirche, die anderen jagten ihre Pfeile vor der Semperoper ins Ziel. Aha-Effekte inklusive. So gewannen die Augsburg Lions im Flagfootball und beendete Zehnkämpfer Tim Nowak als Deutscher Meister seine Karriere. Glückwunsch. Vor einem Millionenpublikum einen nationalen Titel zu holen, solche Momente bescheren die „Finals“. Nicht zu übersehen und überhören war, dass die orchestrierte Veranstaltung bei ARD und ZDF ihren Ursprung hat. Wunderbar war das alles, was da so geboten wurde, kommentierten die Reporter. Stundenlanges Bobfahren im Winter ersetzt durch Bogenschießen im Sommer. Nett anzuschauen. Aber was bringt’s wirklich?

Die Frage der Nachhaltigkeit muss gestellt werden. Schön und gut, wenn rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen und Stand-Up-Paddling ins Scheinwerferlicht gerückt werden, aber ergeben sich daraus mehr Medaillen bei Olympia? Die härteste und mitunter einzige Währung, die zählt, wenn Turner und Co. gefördert werden sollen. Was bedeutet die Großveranstaltung für den Nachwuchs und die Relevanz?

Deutschland ist vor allem im Breitensport gut aufgestellt

Breitensport genießt in Deutschland hohes Ansehen, Vereine freuen sich über hohe Mitgliederzahlen. Was fehlt, ist Leistungsdichte in der Spitze. Kinder sollen nicht nur ins Ruderboot steigen oder sich für Faustball interessieren, sie sollen den Sport zugleich professionell und leistungsorientiert betreiben wollen. Wer Gold, Silber und Bronze bei Olympia holt, muss entsprechend gefördert werden. Und genau daran scheitern Verbände regelmäßig. Kommunen, Länder, Bund – wer was wie fördert, ist oft unklar. Und: Olympiastützpunkten fehlt das Geld, Athleten die Perspektive und die Vereinbarkeit von Beruf und Leistungssport.

Die „Finals“ haben sich etabliert. Derzeit beschränken sie sich aber vor allem auf einen Effekt: Sie sind nett anzuschauen.