Was Hitzfeld lernen musste, weiß Söder schon

Da macht sich so ein Preißnzipfe ja überhaupts keine Vorstellungen. Redet gerne und sagt dabei entweder gar nichts oder einen Haufen Schmarrn. Vor wenigen Tagen etwa, da forderten doch ein paar Politiker tatsächlich, man müsse mal an der Ferienplanung Hand anlegen. Also nicht, dass die vorschreiben wollen würden, wohin die Reise geht. Soweit gehts nicht. Noch nicht. Ein Haufen Nordlichter stört sich tatsächlich daran, dass sich die Bayern immer als Letztes in die Sommerferien verabschieden, während sich bei ihnen die Schülerinnen, Schüler und vor allem die Eltern Jahr für Jahr auf einen neuen Termin einstellen müssen.

Hier eben fängt das geistige Versagen der Eliten statt. Ihnen ist unbekannt, dass der fixe Sommerferienstart „sozusagen fest in der DNA der Bayern drin“ ist. Sagt der Landesvater höchstselbst, seine unermessliche Weisheit, der Söder Markus. Vor allem die vergangenen Jahre haben erhebliche Fortschritte in der bayerischen Genforschung gebracht. So ist mittlerweile nicht nur bekannt, dass die bajuwarische Doppelhelix Informationen bezüglich des Ferienstarts beinhaltet. Dank des FC Bayern, der so etwas wie der Markus Söder des Fußballs ist, ist deutschlandweit bekannt, dass ein sogenanntes „Mia san Mia“ fest in die DNA geschraubt wird, sobald ein Trikot des Münchner Vereins übergezogen wird.

Des Weiteren gehört zur bayerischen DNA eine Vegan-Unverträglichkeit. Deswegen weisen die Politiker des Freistaats oft auf die Gefahren tierwohlfördernder Ernährung hin. Teufelszeug. Außerbayerischen Lebensformen fehlt außerdem das eingebaute Navigationssystem. Was dem Zugvogel sein Winterquartier ist, sind dem Bayern Bibione und der Gardasee im Sommer.

Probleme hat der Bayer hingegen mit angewandter Mathematik. Der gelernte Mathe-Lehrer Ottmar Hitzfeld etwa musste sich dereinst von Karl-Heinz Rummenigge belehren lassen, dass Fußball eben keine Mathematik sei. Der Trainer hatte probiert, mittels einer großflächigen Binnenrotation innerhalb seines Kaders sportlichen Erfolg zu erzielen. Musste misslingen. In der bayerischen DNA ist keine Rotation angelegt. Nicht auf dem Spielfeld und nicht beim Urlauben. Der Urbayer ist genetisch so aufgestellt, dass er vom Ferienende direkt auf das Oktoberfest wandern kann. Dort trifft er dann auf allerlei Preißnzipfe, die sich belederhost als Münchner Ureinwohner versuchen auszugeben. Kulturelle Aneignung ist das. Dem Bayern ist das Wurst. Weil mürrische Gelassenheit eben auch zu seiner DNA gehört.