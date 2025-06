DJK Lechhausen feiert ausgelassene Aufstiegsparty

Unverhofft kommt oft – dieses alte Sprichwort haben die Fußballer der DJK Lechhausen in den vergangenen Wochen eindrucksvoll aufleben lassen. Denn eigentlich wollte der Verein in dieser Spielzeit eine ruhige Saison in der Kreisklasse spielen und dann stand am Saisonende plötzlich der Aufstieg in die Kreisliga. „Damit war ganz und gar nicht zu rechnen“, sagen Abteilungsleiter Manuel Starowetzky und Trainer Sebastian Kalkbrenner unisono. Dabei verliefen die letzten Wochen dieser Spielzeit für die DJK ziemlich hektisch und turbulent. Denn erst kurz vor dem letzten Spieltag wurde die Klage der DJK gegen Tabellenführer Tur Abdin Augsburg wegen eines angeblichen Bestechungsversuchs vom Sportgericht abgewiesen.

Dass es am Saisonende noch zum zweiten Tabellenplatz reicht, haben die Lechhauser auch dem TSV Firnhaberau zu verdanken, der mit einem 2:2-Unentschieden den TSV Schwaben II vom zweiten Tabellenplatz verdrängte, den dadurch die DJK einnehmen konnte. Und natürlich auch der SpVgg Langerringen, die im Relegationsspiel gegen den FSV Reimlingen 3:0 gewann und damit in die Bezirksliga aufstieg. Dadurch wurden in der Kreisliga vier Plätze frei. Einen davon konnten die Lechhauser am grünen Tisch einnehmen. Die Fans aus dem Osten der Stadt waren beim letzten Saisonspiel mit einer großen Abordnung unter den 1300 Zuschauern in Altenmünster und feuerten die Mannschaft aus dem Landkreis-Süden lautstark an.

Lechhauser Burda muss im letzten Saisonspiel verletzt raus

Am Abend zuvor musste die DJK jedoch auch selbst auf dem Spielfeld ran. In Thierhaupten traf der Vizemeister der Kreisklasse Mitte auf den Kreisliga-Releganten TSV Burgheim. Nach einer sehr ordentlichen Leistung vor 866 Zuschauern siegte das Team von Trainer Sebastian Kalkbrenner verdient mit 3:1 und verurteilte die Burgheimer zum Abstieg. Burda, der noch vor der Pause verletzt vom Rasen musste, Liedtke und Pritzkau trafen nach einem 0:1-Rückstand für Lechhausen.

DJK-Trainer Sebastian Kalkbrenner gibt den Alleinunterhalter

„Natürlich haben wir den Aufstieg nach der Rückkehr aus Altenmünster im Sportheim gefeiert“, berichtet ein glücklicher Fußballchef Manuel Starowetzky. Trainer Kalkbrenner zeigte sich auf dem Sportgelände an der Zusam als talentierter Sänger und Alleinunterhalter. „Dafür macht jetzt meine Stimme Probleme“, sagt der bestens gelaunte Coach am Tag nach dem Aufstieg.

Große personelle Veränderungen werde es in der Mannschaft nicht geben, erklärte Starowetzky: „Wir möchten den Klassenerhalt in der Kreisliga möglichst früh unter Dach und Fach bringen.“ Als Neuzugänge stehen bisher Niklas Ohnemus, der vom TSV Friedberg nach Lechhausen zurückkehrt, und Mecnur Aysel (Türkspor Augsburg) fest.

DJK Lechhausen war lange Zeit eine der besten Fußballadressen der Stadt Augsburg

Viele Jahre zählte die DJK Lechhausen zu den besten Fußballadressen der Stadt. Unter der Ägide des legendären Fußballchefs Egon Landgraf spielte die DJK in der Landesliga eine gute Rolle. 1996 stand das Team um Spielertrainer Alex Eppinger sgar im schwäbischen Pokalfinale. Doch da gab es eine unglückliche 3:5-Niederlage gegen den FC Augsburg. Zeiten, an die man sich gerne in Lechhausen erinnert.