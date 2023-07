Wimbledon-Finale 2023: Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic - Übertragung live im TV und Stream

Beim Wimbledon-Finale 2023 stehen sich Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gegenüber. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung des Duells im TV und Stream.

Es ist in vielerlei Hinsicht das wichtigste Tennis-Match des Jahres. Zum Einen ist das Wimbledon-Turnier das bekannteste und größte Tennis-Turnier der Welt. Insbesondere in Deutschland kennt es aufgrund der Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf so gut wie jeder. Dementsprechend groß ist auch das Interesse am Finale und der Frage danach, wer dieses Mal gewinnt.

Zum Anderen spielen im Finale die Nummer eins und die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste gegeneinander. Das Duell wird zwischen Tennis-Superstar Novak Djokovic und dem derzeit am höchsten bewerteten Tennisspieler Carlos Alcaraz ausgetragen. Beide konnten schon im Halbfinale zeigen, warum sie die Besten der Besten sind. Denn beide schlugen ihre jeweiligen Gegner, ohne auch nur einen einzigen Satz zu verlieren.

Nun wird im Finale beim Wimbledon 2023 um den Titel gespielt. Wann findet das Duell zwischen Alcaraz und Djokovic statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Alcaraz gegen Djokovic im Wimbledon-Finale 2023: Termin und Uhrzeit des Duells

Das Finale Alcaraz gegen Djokovic ist der Höhepunkt von Wimbledon 2023. Laut dem Spielplan vom Grand-Slam-Turnier hat dieses bereits am 3. Juli begonnen und findet mit dem Finale nun am 16. Juli seinen Abschluss. Nach dem durchschlagenden Erfolg der beiden Finalisten in den vorangegangenen Turnier-Runden, ist das Match zwischen Alcaraz und Djokovic für viele nun das Traum-Finale.

Gespielt wird dieses wie immer im Centre Court des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs. Los geht das große Finale wie üblich am Nachmittag, die genaue Uhrzeit wird immer erst kurz vorher bekannt gegeben.

Wimbledon 2023: Übertragung vom Finale Alcaraz - Djokovic live im TV und Stream

Die Übertragung von Wimbledon 2023 wurde hierzulande wieder vom Pay-TV und Streaming-Giganten Sky übernommen. Wer alle Spiele von Wimbledon sehen wollte, der musste sich dementsprechend eines der Tennis-Angebote von Sky sichern. Das galt sowohl für die Übertragung im TV als auch für die im Stream. Lediglich einige ausgewählte Partien wurden zusätzlich auch im Stream von BILD gezeigt.

Das Finale ist allerdings wieder exklusiv bei Sky zu sehen. Genießen können es alle, die Zugriff auf das Sky Sport Tennis-Paket oder Sky Sport UHD haben. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Finale Alcaraz - Djokovic zusammengefasst:

Spiel: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic , Wimbledon-Finale 2023

- , Wimbledon-Finale 2023 Datum: 16. Juli 2023

16. Juli 2023 Uhrzeit: Nachmittags (noch offen)

Nachmittags (noch offen) Spielort: All England Lawn Tennis and Croquet Club , Wimbledon ( London )

, ( ) Übertragung im Free-TV: Sky

Sky Übertragung im Livestream: Sky

Wimbledon-Finale 2023: Die Bilanz von Alcaraz vs. Djokovic

Bislang sind die beiden Tennis-Superstars Carlos Alcaraz und Novak Djokovic erst zwei Mal aufeinandergetroffen. Die bisherige Bilanz des Duells lautet 1:1. Um dieses Unentschieden zu lösen und den besseren Spieler festzulegen, gibt es wohl keinen geeigneteren Ort als das Wimbledon-Finale. Daher handelt es sich wirklich um das vermutlich beste Finale, das die Zuschauer hätten haben können.

Für Novak Djokovic geht es aber noch um mehr. Denn sollte er das Duell gegen Alcaraz gewinnen, würde er mit Roger Federer gleichziehen. Beide hätten dann das wichtigste und größte Tennis-Turnier der Welt je acht Mal gewonnen. Da das Ende seiner Karriere mit seinen 36 Jahren langsam absehbar wird, wäre dies ein wichtiger Erfolg für den Serben.