Weisprung-Star Mihambo siegt bei Hallenmeisterschaften

Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist zum fünften Mal nacheinander deutsche Weitsprung-Meisterin in der Halle.

Bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig siegte die Weltmeisterin mit 6,81 Metern.

Damit kam Mihambo nicht ganz an ihre Weltjahresbestleistung von 6,96 Metern heran, die sie am vorigen Sonntag in Düsseldorf gesprungen war. Zweite wurde wie im Vorjahr Merle Homeier aus Göttingen, diesmal mit 6,66 Metern.

Mihambo wird ihre Hallensaison nun beenden und nicht mehr an den Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad teilnehmen. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konzentriert sich ab jetzt auf die Freiluftsaison mit den Weltmeisterschaften in Eugene in den USA Mitte Juli und den Europameisterschaften einen Monat später in München.

Lokalmatador Robert Farken holte sich erstmals den Titel als deutscher Hallenmeister über 1500 Meter. Nach zuvor drei Erfolgen über 800 Meter setzte sich der 24 Jahre alte Läufer aus Leipzig in 3:50,70 Minuten durch. In einem taktischen Rennen blieb Farken damit 15 Sekunden über seiner Jahresbestleistung, die nur eine gute Sekunde vom deutschen Rekord entfernt ist.

An den Gerüchten, er habe den Rekord angreifen wollen, sei zwar etwas dran gewesen, sagte Farken, erklärte aber: "Solche Sachen kann man nicht erzwingen." Er versprach: "Der fällt schon noch." Zweiter wurde Mohamed Mohmed von der LG Olympia Dortmund in 3:52,34 Minuten.

Die spannende Weitsprung-Konkurrenz der Männer entschied der EM-Zweite Fabian Heinle mit dem letzten Sprung auf 7,64 Meter für sich. Drei Jahre nach seinem ersten nationalen Hallentitel sprang der Leichtathlet aus Stuttgart zwei Zentimeter weiter als U20-Europameister Oliver Koletzko aus Wiesbaden. Der Jahresbeste und Titelverteidiger Maximilian Entholzner fehlte wegen Adduktorenproblemen.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-310088/3 (dpa)