Emotionaler Abschied: Dominic Thiems Karriere ist beendet

Dominic Thiem beendet seine erfolgreiche Tennis-Karriere. Der Österreicher verlor beim ATP-Turnier in Wien am Dienstagabend in der ersten Runde mit 6:7 (6:8), 2:6 gegen Luciano Darderi. Bereits zuvor war Thiem bei seinem Abschiedsturnier gefeiert worden - am Ende des Matches war das emotionale Aus dann besiegelt.

Der 31-Jährige, der in der Vergangenheit mit einer hartnäckigen Handgelenksverletzung zu kämpfen hatte, blieb in seinem letzten Match als Profi letztlich chancenlos. Zwar kämpfte er um jeden Ball, vergab einen Satzball und verlor den ersten Satz gegen den Italiener Darderi letztlich erst im Tiebreak. Doch spätestens im zweiten Satz ging Thiem die Luft aus.

Dominic Thiem beendet Karriere wegen Problemen mit dem Handgelenk

Nach rund 90 Minuten hatte Darderi in der ausverkauften Stadthalle in Wien schließlich den ersten Matchball und nutzte diesen sofort. Thiem, der bereits während des Matches bei jedem seiner Punkte frenetisch gefeiert wurde, verabschiedete sich schließlich unter großem Applaus von der Tennis-Bühne. Beim Interview nach der Partie sagte er noch auf dem Platz: „Die letzten Wochen und Monate hatte ich viele schöne Abschiede. Das war alles wunderschön. Jetzt muss ich euch Danke sagen für all die tollen Jahre. Die ganze Reise war ein absoluter Traum – eure Unterstützung hat mir immer extrem viel bedeutet.“

Der Rechtshänder, der für seine einhändige Rückhand bekannt ist, hatte als erst zweiter Österreicher überhaupt ein Grand Slam im Einzel gewonnen. Im Jahr 2020 triumphierte Thiem bei den US Open in New York. Damals setzte er sich gegen den Deutschen Alexander Zverev dramatisch in fünf Sätzen durch, nachdem er bereits mit zwei Sätzen zurückgelegen und mit Krämpfen weiterzuspielen hatte. Im selben Jahr erreichte er mit Rang drei auch seine höchste Weltranglisten-Platzierung.

Dominic Thiem: Grand-Slam-Sieg 2020, danach ging es bergab

Danach ging es für den Österreicher jedoch bergab. Beim Turnier auf Mallorca im Sommer 2021 verletzte er sich am Handgelenk und kehrte erst nach 280 Tagen wieder auf die ATP-Tour zurück. Ihm gelang es schließlich nicht mehr an frühere Erfolge anzuknüpfen. Im Mai 2024 gab er auf seinen Kanälen in sozialen Medien sein Karriereende zum Ende der Saison bekannt. Als Gründe nannte er damals sein Handgelenk sowie sein „inneres Gefühl“. Insgesamt gewann der Österreicher 17 Titel auf der ATP-Tour.

Erst vergangene Woche hatte auch der 22-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal sein Karriereende für das Ende der Saison bekanntgegeben.