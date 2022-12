Doping

06:16 Uhr

So läuft eine Doping-Kontrolle ab: "Und jetzt bitte in den Becher..."

Plus Für Profisportler gehören Dopingkontrollen zum Alltag. Für Amateursportler nicht. Doch es gibt Ausnahmen. Der Zufall wählte unseren Autor aus. Ein unfreiwilliger Selbstversuch.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Die eine Hälfte des Urins aus dem Becherchen muss in das Gefäß mit dem blauen Deckel, die andere in das mit dem roten Deckel, sagt der freundliche Herr mit Brille. A- und B-Probe nennt das der Fachmann. Zuvor müssen Zahlenkolonnen auf den Gefäßen überprüft und verglichen werden, die Deckel müssen beim Verschließen knacken, und und und. Alles will hier seine Richtigkeit haben. Ein mehrseitiges Protokoll dokumentiert jeden Schritt des Prozedere. Für Profisportler sind Dopingkontrollen wie diese Alltag. Für Amateure nicht. Trotzdem kann es sie erwischen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen