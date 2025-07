Das dreckigste Rennen der Leichtathletik-Geschichte

Viele Sportereignisse bleiben bestehen, bewegen auch nach Jahrzehnten noch Menschen, meist aus positiven Gründen. Aber über einigen liegt ein dunkler Schatten, weshalb man sie lieber gleich aus dem kollektiven Gedächtnis streichen möchte. Mitunter gelingt das nur bedingt. Doch was wissen wir tatsächlich noch vom schmutzigsten Rennen der Leichtathletik-Geschichte, das am 10. August 2012 bei den Olympischen Spielen in London über die Bühne ging und über das immer wieder neue, schier unfassbare Dinge ans Tageslicht drängen. Wie geht es den Leidtragenden dieses berüchtigten 1500-Meter-Finals der Frauen, bei dem inzwischen weit mehr als die Hälfte aller Teilnehmerinnen nachträglich disqualifiziert wurde, den unbekannten Opfern wie Lisa Dobriskey (Großbritannien), Shannon Rowbury (USA) und der Regensburgerin Corinna Harrer? Das Trauma verfolgt sie bis heute.

Harrer, inzwischen 34 und aufgrund zahlreicher Verletzungen nur noch Hobbyläuferin, durfte am Skandal-Finale von London nicht teilnehmen. Ihren Halbfinallauf hatte sie als Siebte beendet, winzige 23 Hundertstel fehlten zum Endlauf. Dennoch quält sie die Was-wäre-wenn-Frage nach wie vor. Die beinahe jährlich aufploppenden Neuigkeiten über die 1500-Meter-Farce in der englischen Hauptstadt, zuletzt vom September 2024, überfordern sie. „Ohne Worte. 13 Jahre später holt mich das Thema immer noch ein“, schüttelt die frühere Spitzenathletin den Kopf. Mit der zweimaligen Weltmeisterin Tatjana Tomaschowa aus Russland wurde nun eine weitere damalige Konkurrentin, mittlerweile die achte (!) Finalistin, der Anabolika-Einnahme überführt.

Neben Harrer saßen Frauen mit Bärten und tiefer Stimme

Die Regensburgerin zieht ein bitteres Fazit: „Ich hätte eigentlich im Finale laufen müssen, und ohne Doping – wer weiß, wie das alles ausgegangen wäre.“ Jahrelang galt Corinna Harrer als eine der stärksten deutschen Mittelstrecklerinnen. Bereits 2011 kamen ihr Zweifel, als sie bei der Team-EM startete. Ältere Kolleginnen rieten ihr, sich die Konkurrenz gar nicht erst genauer anzuschauen. Sie tat es trotzdem. „Wir haben im Aufwärmraum gewartet, und neben mir saßen Frauen, die keine Frauen waren, mit Bärten und tiefer Stimme“, erinnert sich Harrer.

Die spätere Olympiasiegerin von London, die Türkin Asli Cakir Alptekin, lief damals über 1500 Meter 4:27 Minuten, ein Jahr später rannte sie unter vier Minuten – eine unmögliche Leistungssteigerung. „Eigentlich weiß jeder, dass das nicht geht, aber fast alle schauen weg“, ärgert sich Harrer. Den finanziellen Schaden, der ihr durch das verwehrte olympische Finale entstanden sei, beziffert sie auf 30.000 Euro. „Ich hätte ganz andere Sponsorenverträge bekommen!“

Statt Kontrollen folgen Beleidigungen

Lisa Dobriskey erzählt eine andere Geschichte. 2008 war die Engländerin bei Olympia in Peking noch Vierte geworden. Nun, vor heimischem Publikum, schien die Zeit für einen Platz auf dem Podium reif. Doch sie wurde nur abgeschlagen Zehnte, hinter einer ganzen Armada von Frauen, die im Laufe der Jahre sukzessive aus den Ergebnislisten entfernt werden sollten. Dabei hatte Dobriskey noch einen Monat vor London den Weltverband über ihren Verdacht informiert, dass ihre Konkurrentinnen offenkundig gedopt hätten. Doch anstatt damit Kontrollen auszulösen, galt sie fortan als Nestbeschmutzerin. Desillusioniert beendete sie ihre Karriere und zog in die USA.

Aber die Zeit sollte Dobriskey Recht geben. Nach und nach wurden die damaligen Dopingsünderinnen entlarvt, zunächst im Mai 2013 Alptekin, nachdem in ihrem Blutprofil Anomalien festgestellt wurden, die bis ins Jahr 2010 zurückreichten. 2015 erhielt sie eine achtjährige Sperre aufgebrummt, alle ihre Ergebnisse seit 2010 wurden einkassiert – auch ihr olympisches Gold. Auf sie folgte ihre Landsfrau Gamze Bulut, zwischenzeitlich zur Olympiasiegerin ausgerufen: Blutpassanomalien.

Aktuell lautet das offizielle Resultat der 1500 Meter von London: Gold für Maryam Yusuf Jamal aus Bahrain (ursprünglich Bronze), auf dem Silberplatz steht jetzt Aregawi. Die Amerikanerin Shannon Rowbury, die als Sechste die Ziellinie überquert hatte, bekam per Post Bronze zugeschickt. Sie habe schon 2012 das Gefühl gehabt, „dass das Rennen nicht fair abgelaufen sei und dass ich, egal, was ich hätte tun können, mich nicht auf gleicher Augenhöhe mit den anderen befand. Diese Ungerechtigkeit war für mich schwer zu akzeptieren“, sagt Rowbury. „Die liefen, als hätten sie einen zusätzlichen Gang oder den Motor eines E-Bikes.“ Dobriskey, die eigentliche Zehnte, rangiert mittlerweile auf Rang fünf. Keiner mag aber nach all den spektakulären Nachwehen behaupten, dass dies tatsächlich das finale Ergebnis gewesen sein muss.