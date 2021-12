Dortmund II - 1860 München: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream?

Dortmund II und 1860 München begegnen sich heute in der 3. Liga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

Die 3. Liga ist die dritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des deutschen Vereinsfußballs. Sie wurde zur Saison 2008/09 als neue Profi-Liga zwischen der 2. Bundesliga und den Regionalligen gegründet. Am 19. Spieltag treffen Dortmund II und 1860 München aufeinander. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit.

Borussia Dortmund II - 1860 München: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit heute

Dortmund II trifft am 11. Dezember 2021 auf 1860 München. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 14.00 Uhr.

Übertragung von Dortmund II - 1860 München: Läuft das Spiel im Free-TV und Live-Stream?

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Dortmund II gegen 1860 München , 19. Spieltag der 3. Liga 2021/22

II gegen , 19. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 11. Dezember 2021

Samstag, 11. Dezember 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion Rote Erde , Dortmund

, Übertragung im Free-TV : -

: - Übertragung im Gratis-Stream : -

: - Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Dortmund II - 1860 München: Die Bilanz

Die gewöhnlich gut informierten Portale fussballdaten.de und weltfussball.de haben bisher noch keine Begegnung zwischen der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund und 1860 München festgestellt. Die Prognose aufgrund einer Bilanz muss daher unterbleiben.

Ein Blick in die Tabelle ergibt folgendes Bild: Vor dem Spieltag 19 steht 1860 München mit 23 Punkten auf Platz 12, während Dortmund II Platz 8 belegt - mit 27 Punkten auf dem Konto.

BVB Borussia Dortmund II - einige Eckdaten

Borussia Dortmund II (früher "Borussia Dortmund Amateure") ist die zweite Herren-Fußballmannschaft von Borussia Dortmund. Die Mannschaft spielt seit der Saison 2021/22 wieder in der 3. Liga, nachdem sie dort in Spielzeit 2014/15 abgestiegen und zwischenzeitlich in der Regionalliga West angetreten war.

Trainiert wird sie seit Sommer 2020 von Enrico Maaßen. Dortmund II ist eine U23-Mannschaft und dient vornehmlich jungen Talenten des Vereins als Warmlaufstation zwischen dem Jugend- und dem Profibereich. Wie die erste Mannschaft und die A-Jugend ist das Team in die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ausgegliedert. Die Zweitvertretung trägt ihre Spiele im Stadion Rote Erde aus, das bei Liga-Spielen 9.999 (sonst auch 25.000) Zuschauern Platz bietet und der Stadt Dortmund gehört.

Kurzprofil von TSV 1860 München

Der Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., kurz TSV 1860 München oder 1860 München, wird oft auch als "Münchner Löwen", "1860" , "60" oder "Sechzger" bezeichnet. Der im Münchner Stadtteil Giesing angesiedelte Verein, der sich eigener Bekundung nach als „Münchens Große Liebe“ sieht, wurde am 15. Juli 1848 gegründet.

Nationalen und paneuropäischen Ruhm erwarb sich der damals (noch vor seinem Lieblings-Lokalrivalen FC Bayern!) beste Fußballverein Münchens vor allem in den 1960er Jahren. Das Team konnte sowohl den DFB-Pokal 1963/64 als auch (1966) die deutsche Meisterschaft gewinnen. Der echte Ritterschlag aber kam bereits 1965, als die Sechzger ins Finale des Europapokals der Pokalsieger vordrangen. Bei diesem Spiel allerdings verloren sie vor 100.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen West Ham United mit 0:2. In ihrer bewegten Geschichte konnten die Kicker zwei Vizemeisterschaften (1931 und 1967) und einen ersten Pokalerfolg im Kriegsjahr 1942 für sich verbuchen. Derartige Triumphe liegen für den Verein von der Grünwalder Straße zurzeit aber im unendlich weiten Spielfeld der Fantasie.

