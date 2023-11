Dortmund gegen Bayern: Übertragung live im TV oder Stream und Live-Ticker

In der Bundesliga lässt sich der Klassiker Dortmund gegen FC Bayern live im TV und Stream sehen. Hier finden Sie einen Live-Ticker und die Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München - es ist der "Klassiker" der Bundesliga. In der Saison 2023/24 findet das Topspiel am 10. Spieltag statt. Live übertragen wird es normalerweise in über 200 Ländern weltweit.

Vor der Partie steht keines der beiden Teams an der Tabellenspitze. So liegt der FC Bayern auf dem zweiten Rang mit 23 Punkten - hinter Bayer 04 Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Xavi Alonso steht mit 25 Zählern auf Platz 1 der deutschen Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg kann sich der deutsche Rekordmeister an die Spitze setzen - vorausgesetzt Bayer patzt in Hoffenheim.

Dortmund belegt mit 21 Punkten aktuell den vierten Platz. Punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Rang drei weist die Borussia das klar schlechtere Torverhältnis auf: Während der BVB aktuell bei 20:11 Toren steht, können die Schwaben mit einer Tordifferenz von +16 glänzen. Lässt der VfB in Heidenheim Punkte liegen, können sich die Schwarz-Gelben mit einem Sieg gegen die Bayern auf den zweiten Platz der Liga katapultieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Borussia Dortmund gegen FC Bayern in der Bundesliga: Datum und Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Das Fußballspektakel wird als absolutes Topspiel des 10. Spieltags standesgemäß am Samstagabend, dem 4. November 2023, um 18.30 Uhr angepfiffen. Der BVB hat dabei Heimvorteil: Der "Klassiker" wird im Signal Iduna Park in Dortmund ausgetragen.

Im Spielplan für die Bundesliga 23/24 können Sie jederzeit alle wichtigen Termine der Saison nachschauen.

Dortmund gegen Bayern live im TV und Stream - Bundesliga-Übertragung auch im Free-TV?

Die aktuelle Bundesligasaison wird von Sky und DAZN übertragen. Einzelne Spiele laufen im Free-TV bei Sat.1. Der Streamingdienst DAZN übernimmt grundsätzlich die Freitags- und Sonntagsspiele. Für alle Partien am Samstag ist der Pay-TV-Sender Sky im Einsatz. Demzufolge wird auch die Begegnung zwischen dem BVB und dem FC Bayern von Sky gezeigt - im TV und Stream.

Lesen Sie dazu auch

Fußballfans, die sich den "Klassiker" des deutschen Fußballs nicht entgehen lassen möchten, benötigen ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Gebucht werden kann dafür das Bundesliga-Paket des Anbieters, das im Jahresabo 25 Euro monatlich und nach den 12 Monaten 35,50 Euro kostet. Eine andere Möglichkeit stellt das "Sport und Bundesliga"-Paket dar: Neben den Bundesligapartien kann damit beispielsweise auch die Formel 1, der DFB-Pokal und die englische Premier League live angeschaut werden. Interessierte zahlen dafür im ersten Jahr 30 Euro pro Monat - danach 44,50 Euro monatlich.

Im Free-TV wird das Topspiel live somit nicht übertragen. Eine Zusammenfassung des Samstagabendspiels ist aber zum Beispiel im aktuellen Sportstudio des ZDF ab 23 Uhr zu sehen.

Spiel: Borussia Dortmund - FC Bayern , 10. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24

- , 10. Spieltag der 1. 2023/24 Datum: Samstag, 4. November 2023

Samstag, 4. November 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Sie möchten das Spiel live verfolgen, aber nicht das kostenpflichtige Angebot von Sky nutzen? Mit unserem Live-Ticker können Sie das Spiel in Echtzeit miterleben: Hier werden Sie über alles Wichtige im Laufe der Partie Dortmund gegen Bayern München informiert: Die Aufstellungen sowie alle Tore und Wechsel, die spannenden Momente und alle Gelben und Roten Karten können Sie hier nachlesen. Auch die Tabelle der Bundesliga kann hier abgerufen werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Bilanz

Der BVB und der FC Bayern München sind bereits 132 Mal aufeinandergetroffen - davon wurden 108 Begegnungen in der Bundesliga ausgetragen. Laut fussballdaten.de konnte der FCB in den 132 Matches insgesamt 67 Mal gewinnen. In 32 Partien trennten sich die beiden Teams unentschieden und bei 33 Spielen ging die Borussia als Sieger vom Platz.