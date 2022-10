Dortmund gegen Bayern live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Dortmund und Bayern bestreiten am 9. Bundesliga-Spieltag das Spitzenspiel gegeneinander. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um den Termin sowie zur Übertragung im TV und Stream.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist in vollem Gange, und so steht bereits der 9. Spieltag an. Laut dem Spielplan der Bundesliga treffen beim Spitzenspiel am Samstagabend keine geringeren zwei Mannschaften als Borussia Dortmund und der FC Bayern München aufeinander.

Bayern ist nach dem letzten Spieltag positiv gestimmt: Beim Heimspiel am 8. Spieltag schickte das Team unter Trainer Julian Nagelsmann die Gäste aus Leverkusen mit einem überzeugenden 4:0 wieder nach Hause. Dortmund dürfte seit dem letzten Bundesliga-Spiel eher weniger gut gelaunt sein. Die Borussen mussten sich in Köln mit einem 3:2 geschlagen geben und verpassten dadurch auch die Chance auf die Tabellenspitze. Nach dem 8. Spieltag stehen Bayern und Dortmund daher nun mit jeweils 15 Punkten auf Platz 3 und 4 in der Tabelle.

Wann ist der genaue Termin für das Spiel Dortmund gegen Bayern? Wo läuft die Partie im TV und Live-Stream? Besteht die Möglichkeit, das Spiel auch im Radio mitzuverfolgen? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier in diesem Artikel.

Termin und Uhrzeit für Borussia Dortmund - FC Bayern München: Wann ist Anstoß?

Dass die Partie zwischen Dortmund und Bayern München am 9. Spieltag der Bundesliga als Spitzenspiel eingestuft wird, steht außer Frage. Der Termin für das Spiel fällt daher auf Samstag, den 08. Oktober 2022, um 18.30 Uhr. Als Austragungsort fungiert der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Dortmund gegen Bayern München live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream findet in der aktuellen Saison über die Anbieter Sky und DAZN statt. Samstagnachmittag und Samstagabend übernimmt Sky jeweils die Übertragung des Spitzenspiels. DAZN kümmert sich wiederum um die Übertragung bei den Freitags- und Sonntagsspielen. Daher gibt es die Begegnung zwischen Dortmund und Bayern nicht im Free-TV zu sehen.

Für einen kompakten Überblick haben wir noch einmal die wichtigsten Infos rund um das Spiel Dortmund vs. Bayern für Sie zusammengefasst:

Spiel: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München , 9. Spieltag der Bundesliga 2022/23

vs. , 9. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 08. Oktober 2022

Samstag, 08. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Sie haben Samstagabend schon was vor? Oder Ihnen ist das Angebot von Sky zur Spielübertragung schlicht und einfach zu teuer? Das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern möchten Sie dennoch nicht verpassen? Wir haben eine bequeme und kostenfreie Alternative für Sie.

Mit unserem Live-Ticker können Sie das komplette Spiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern München live mitverfolgen. Hier können Sie zeitgleich zum Spiel alle wichtigen Infos zu den Toren, der Aufstellung, den spannendsten Momenten, gelben und roten Karten sowie zu Auswechslungen nachlesen. Natürlich haben Sie dort auch Zugriff zur Live-Tabelle der 1. Bundesliga.

Dortmund gegen Bayern live im Radio

Eine beliebte Alternative um die Fußballspiele mitzuverfolgen, ist das Bundesliga-Radio. Durch die Unterstützung der Bundesligaübertragung verpassen Sie keine Tore und Aktionen im Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern am Samstag, dem 08. Oktober 2022.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Bilanz

Nach Angaben von fussballdaten.de sind sich Dortmund und der FC Bayern insgesamt schon 130 Mal auf dem Rasen gegenüber gestanden. 106 Spiele davon fanden in der deutschen Fußball-Bundesliga statt. Eine Mannschaft geht dabei allerdings als klarer Sieger hervor: Von den 130 Partien konnte Bayern in 67 Fällen das Spiel für sich entscheiden. 30 Mal trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden voneinander und in 33 Spielen hat der BVB gegen die Münchner gewinnen können.